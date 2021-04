Κοινωνία

Άδεια διαμονής για εξαιρετικούς λόγους: Ηλεκτρονικά η υποβολή της αίτησης

Σε πλήρη εφαρμογή έχει τεθεί η ηλεκτρονική πλατφόρμα on-line αιτήσεων άδειας διαμονής στη χώρα για εξαιρετικούς λόγους.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Μετανάστευσης, μέσω της διαδικασίας αυτής είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή αίτησης χορήγησης σε ενήλικες με επταετή συνεχή διαμονή στη χώρα, ανήλικα προστατευόμενα μέλη και γονείς ανήλικων ημεδαπών.

Πρόκειται, σημειώνεται, για μια πλήρως ψηφιοποιημένη διαδικασία αφού δεν απαιτείται αυτοπρόσωπη παρουσία, κατά τη διαδικασία υποβολής πρωτοκόλλησης και έκδοσης της τελικής απόφασης για την άδεια παραμονής.

Από τις 15 Απριλίου, οπότε ξεκίνησε να λειτουργεί η πλατφόρμα, μέχρι και σήμερα έχουν υποβληθεί συνολικά 2.156 αιτήσεις, το 90% των οποίων στην Αττική.

Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Νότης Μηταράκης δήλωσε: “Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου περνά τις διαδικασίες νόμιμης μετανάστευσης στη νέα ψηφιακή εποχή. Πλέον ηλεκτρονικά υποβάλλονται οι αιτήσεις έκδοσης αδειών διαμονής για εξαιρετικούς λόγους. Όπως ήδη ηλεκτρονικά εκδίδονται οι ατομικές πράξεις παράτασης όλων των υφισταμένων αδειών, λόγω πανδημίας. Στόχος μας να παραδώσουμε ένα Υπουργείο ευέλικτο, λειτουργικό και πλήρως ψηφιοποιημένο”.

Ο Γενικός Γραμματέας Μεταναστευτικής Πολιτικής, κ. Πάτροκλος Γεωργιάδης δήλωσε: “Μετασχηματίζουμε τον τρόπο επικοινωνίας του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για τους πολίτες ώστε να σταματήσει η ταλαιπωρία, να επιταχυνθούν οι διαδικασίες και να εξοικονομηθούν πόροι και ανθρωποώρες. Το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα το σύνολο των διαδικασιών για την έκδοση όλων των περιπτώσεων αδειών παραμονής στη χώρα μας θα έχει περάσει στην ηλεκτρονική εποχή”.

