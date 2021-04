Πολιτική

Υπόθεση Novartis: Ο Τσοβόλας ζητάει εισαγγελική παρέμβαση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι λέει ο συνήγορος του πρώην αναπληρωτή Υπουργού Δικαιοσύνης, Δημήτρη Παπαγγελόπουλου, για τη διαρροή κατάθεσης.

Με δήλωσή του, ο Δημήτρης Τσοβόλας, συνήγορος του πρώην αναπληρωτή Υπουργού Δικαιοσύνης, Δημήτρη Παπαγγελόπουλου, ζητάει εισαγγελική παρέμβαση για το θέμα της διαρροής του περιεχομένου της καταθέσεως του επιχειρηματία Σάμπυ Μιωνή, ενώπιον της ανακρίτριας του Ειδικού Δικαστηρίου, Κωνσταντίνας Αλεβιζοπούλου, η οποία ερευνά την υπόθεση της Novartis.

Συγκεκριμένα, ο κ. Τσοβόλας αναφέρει:

«Η αποσπασματική διαρροή καταθέσεων κάποιων από τους εξεταζόμενους μάρτυρες στην κ. Ανακρίτρια του Αρείου Πάγου που διενεργεί δικαστική έρευνα για τον Δημήτρη Παπαγγελόπουλο, και παράνομη είναι και ηθικά και δικαστικά απαράδεκτη.

Η συμπεριφορά αυτή είναι και ποινικά κολάσιμη και επί τέλους πρέπει ο αρμόδιος Εισαγγελέας να επιληφθεί των περιπτώσεων αυτών και να ασκηθούν ποινικές διώξεις κατά των υπαιτίων που παραβιάζουν την μυστικότητα της ανακριτικής διαδικασίας.

Βέβαια αυτές οι διαρροές, όπως προσφάτως του εξετασθέντος μάρτυρα Σάμπυ Μιωνή, που αναφέρονται σε φερόμενο διάλογο του με τον δικηγόρο Ιωάννη Ματζουράνη, ο οποίος (τελευταίος) με ανακοίνωσή του διαψεύδει το περιεχόμενο του διαλόγου, εξυπηρετούν άθλιες πολιτικές σκοπιμότητες και αποδεικνύουν ότι η δίωξη κατά του Δημητρίου Παπαγγελόπουλου είναι πολιτική.

Αναμένουμε επί τέλους ο αρμόδιος Εισαγγελέας να διατάξει άμεσα προκαταρκτική εξέταση για την ανεύρεση των υπευθύνων των παράνομων αυτών διαρροών.

Ασφαλώς είναι πολύ εύκολη η ανακάλυψη αυτών που κάνουν τις διαρροές, γιατί τα πρόσωπα που έχουν συμφέροντα είναι συγκεκριμένα και ελάχιστα».

Ειδήσεις σήμερα:

Κυπριακό - Διπλωματικές πηγές: Με καλή πίστη η Ελλάδα στην πενταμερή

“Καλημέρα Ελλάδα”: ο Γιώργος Παπαδάκης και η συγκίνηση για τα γενέθλια της εκπομπής (βίντεο)

Μένιος Φουρθιώτης: στον εισαγγελέα μετά τη σύλληψή του