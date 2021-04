Κόσμος

Προφυλακιστέος ο Γιάννης Λαγός στο Βέλγιο

Σε 15 ημέρες η απόφαση για την εκτέλεση του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης.

Της Μαρίας Αρώνη, ανταποκρίτριας του ΑΝΤ1 στις Βρυξέλλες

Υπό κράτηση από τις βελγικές Αρχές θα βρίσκεται ο Γιάννης Λαγός, σύμφωνα με σημερινή απόφαση του Βέλγου Δικαστή, έως ότου ληφθεί εντός 15 ημερών απόφαση από τη βελγική Δικαιοσύνη για την έκδοση του καταδικασθέντος σε 13 χρόνια και 8 μήνες κάθειρξη ευρωβουλευτή της Χ.Α., στην Ελλάδα.

Σχετικά με το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης του Γ. Λαγού που εκδόθηκε από τις ελληνικές δικαστικές αρχές και την παραλαβή του από τις βελγικές δικαστικές αρχές, η εισαγγελία των Βρυξελλών επιβεβαιώνει τα ακόλουθα:

«Στις 27 Απριλίου 2021, ο Γιάννης Λαγός συνελήφθη στις Βρυξέλλες με το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, το οποίο εκδόθηκε κατά την εκτέλεση της απόφασης του Εφετείου Αθηνών του Οκτωβρίου 2020. Όπως προβλέπεται στη διαδικασία, η εισαγγελία των Βρυξελλών ζήτησε από τον Δικαστή ανακριτή να εκτελέσει το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Στις 28 Απριλίου το πρωί, ο ενδιαφερόμενος ανακρίθηκε από Δικαστή ανακριτή στο ολλανδόφωνο δικαστήριο των Βρυξελλών, υπεύθυνο για την υπόθεση αυτή. Ο Ιωάννης Λαγός δεν αποδέχθηκε την παράδοσή του στις ελληνικές αρχές. Ο ανακριτής αποφάσισε να τον τοποθετήσει σε κράτηση. Η αίθουσα του Συμβουλίου των Βρυξελλών θα αποφασίσει εντός 15 ημερών σχετικά με την εκτέλεση αυτού του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης. Η ημερομηνία της ακρόασης δεν είναι ακόμη γνωστή και θα ανακοινωθεί αργότερα.»

