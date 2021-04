Κοινωνία

Μένιος Φουρθιώτης: Τα αδικήματα που του αποδίδονται

Αντιμέτωπος με σωρεία κακουργημάτων και πλημμελημάτων βρίσκεται ο τηλεπαρουσιαστής, καθώς και οι άλλοι τρεις κατηγορούμενοι.

Με σωρεία κακουργημάτων και πλημμελημάτων βρίσκεται αντιμέτωπος ο Μένιος Φουρθιώτης και οι τρεις συγκατηγορούμενοί του, οι οποίοι οδηγήθηκαν ενώπιον της Δικαιοσύνης. Ο τηλεπαρουσιαστής οδηγήθηκε στον εισαγγελέα μαζί με άλλα τρία άτομα, που συνελήφθησαν μαζί του, στο πλαίσιο της έρευνας της Ασφάλειας Αττικής, για τις επιθέσεις στο σπίτι του στον Διόνυσο, αλλά και τους πυροβολισμούς εναντίον αστυνομικών της ΔΙΑΣ στη Νέα Ερυθραία, καθώς και τις καταγγελίες που ακολούθησαν από τον δημοσιογράφο και εκδότη του Documento Κώστα Βαξεβάνη, για πληροφορίες που είχε σχετικά με συμβόλαιο θανάτου εναντίον του, στο οποίο εμπλέκεται παρουσιαστής.

Τα αδικήματα που αποδίδονται στον τηλεπαρουσιαστή, με βάση την δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος του, είναι:

Σύσταση συμμορίας (πλημμέλημα)

Ηθική αυτουργία κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση στην διακεκριμένη οπλοκατοχή και οπλοφορία (κακούργημα)

Ηθική αυτουργία στην έκρηξη και οπλοφορία (κακούργημα)

Ηθική αυτουργία σε οπλοχρησία (πλημμέλημα)

Ηθική αυτουργία στην Προμήθεια κατοχή εκρηκτικής βόμβας (πλημμέλημα)

Ηθική αυτουργία σε διακεκριμένη φθορά (πλημμέλημα)

Απόπειρα εκβίασης (πλημμέλημα)

Ψευδής καταγγελία (πλημμέλημα)

Πρόκληση και προσφορά για την τέλεση αδικήματος (πλημμέλημα)

Στους άλλους τρεις κατηγορούμενους, ασκήθηκε δίωξη κατά περίσταση για:

Σύσταση συμμορίας

Απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή και συνέργεια σε ανθρωποκτονία

Διακεκριμένη περίπτωση οπλοκατοχής και οπλοφορία από κοινού

Οπλοχρησία κατ’ εξακολούθηση

Έκρηξη

Προμήθεια κατασκευή και κατοχή εκρηκτικής βόμβας

Διακεκριμένη περίπτωση φθοράς (πλημμέλημα)

Ο Μένιος Φουρθιώτης κατηγορείται για ηθική αυτουργία στις επιθέσεις που έγιναν στο σπίτι του, τόσο με καλάσνικοφ, όσο και με εκρηκτικό μηχανισμό στην γκαραζόπορτα, καθώς, όπως αναφέρουν έγκυρες αστυνομικές πηγές, φέρεται ότι τις είχε σκηνοθετήσει ο ίδιος, μετά την απομάκρυνση της αστυνομικής φρουράς του και είχε προσλάβει τους δύο από άλλους συλληφθέντες για να τις υλοποιήσουν.

Όπως προέκυψε, ωστόσο, από την αστυνομική έρευνα της Δίωξης Εκβιαστών της Ασφάλειας Αττικής, οι ίδιοι πυροβόλησαν εναντίον αστυνομικών της Ομάδας ΔΙΑΣ, όταν επιχείρησαν να τους ελέγξουν στην Νέα Ερυθραία. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της βαλλιστικής έρευνας προέκυψε ότι το καλάσνικοφ που χρησιμοποιήθηκε είναι το ίδιο στη Νέα Ερυθραία και στο σπίτι του Φουρθιώτη.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο Μένιος Φουρθιώτης γνώριζε τους δύο δράστες, οι οποίοι είναι άτομα με ποινικό παρελθόν στη νύχτα, στην περιοχή του Πειραιά και τους είχε χρησιμοποιήσει και στο παρελθόν ως σεκιούριτι, όπως ανέφεραν οι ίδιοι. Ο τρίτος από τους συλληφθέντες, είναι ο αδελφός ενός εκ των δύο, ο οποίος φέρεται ότι τους βοήθησε να κρύψουν το δίκυκλο με το οποίο διέφυγαν μετά τους πυροβολισμούς εναντίον των αστυνομικών. Σημειώνεται ότι ο ένας είχε ταυτοποιηθεί από την αρχή σχεδόν από DNA σε μια τσάντα που τους έπεσε στη Νέα Ερυθραία.

Χρυσοχοΐδης για Φουρθιώτη: Εξαιρετικά δυσώδης υπόθεση

«Η Ελληνική Αστυνομία μάχεται, πάντα στην πρώτη γραμμή, με απόλυτη αφοσίωση στην αποστολή της», αναφέρει ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, σε δήλωσή του που ανάρτησε στα social media, με αφορμή την εξιχνίαση της υπόθεσης Φουρθιώτη και την παραπομπή του τηλεπαρουσιαστή στη Δικαιοσύνη.

Ο Υπουργός εξέφρασε τα συγχαρητήριά του στους αστυνομικούς που ξεδιάλυναν την υπόθεση, την οποία χαρακτηρίζει «εξαιρετικά δυσώδη».

