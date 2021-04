Πολιτική

Χρυσοχοΐδης για Φουρθιώτη: Εξαιρετικά δυσώδης υπόθεση

Έδωσε συγχαρητήρια στους αστυνομικούς για την εξιχνίασή της. Δριμεία επίθεση του ΣΥΡΙΖΑ στην Κυβέρνηση και στον Πρωθυπουργό.

«Η Ελληνική Αστυνομία μάχεται, πάντα στην πρώτη γραμμή, με απόλυτη αφοσίωση στην αποστολή της», αναφέρει ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, σε δήλωσή του που ανάρτησε στα social media, με αφορμή την εξιχνίαση της υπόθεσης Φουρθιώτη και την παραπομπή του τηλεπαρουσιαστή στη Δικαιοσύνη.

Ο Υπουργός εξέφρασε τα συγχαρητήριά του στους αστυνομικούς που ξεδιάλυναν την υπόθεση, την οποία χαρακτηρίζει «εξαιρετικά δυσώδη».

Ολόκληρη η δήλωση του κ. Χρυσοχοΐδη αναφέρει: «Η Ελληνική Αστυνομία μάχεται, πάντα στην πρώτη γραμμή, με απόλυτη αφοσίωση στην αποστολή της. Η επιτυχία της να ξεδιαλύνει ταχύτατα μιαν εξαιρετικά δυσώδη υπόθεση, οδηγώντας τους υπόπτους στη Δικαιοσύνη, μαρτυρά τον υψηλό επαγγελματισμό της. Νιώθω την υποχρέωση να συγχαρώ και δημοσίως την ομάδα που εργάστηκε για την υπόθεση αυτή».

ΣΥΡΙΖΑ: Ζούμε ένα ατελείωτο θέατρο του παραλόγου

«Όσο ο κ. Μητσοτάκης δεν απαντά για τις σχέσεις συνεργατών του με τον Φουρθιώτη, τόσο επιβεβαιώνει πως κάτι θέλει να κρύψει», υποστηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Με αφορμή τη δήλωση Χρυσοχοΐδη, το Γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρει:

«Ζούμε ένα ατελείωτο θέατρο του παραλόγου: Ο κ. Χρυσοχοΐδης ανακάλυψε τώρα ότι η υπόθεση Φουρθιώτη είναι “εξαιρετικά δυσώδης”. Ο ίδιος που επί υπουργίας του είχαν αναθέσει σε μισό αστυνομικό τμήμα να τον φυλάει.

Οι Yπουργοί και στενοί συνεργάτες του κ. Μητσοτάκη θα κάνουν τα πάντα για να ξεχαστούν οι δεσμοί τους με τον κ. Φουρθιώτη, όσο αποκαλύπτονται μέχρι και καταγγελίες για συμβόλαια θανάτου. Ωστόσο το ερώτημα, το οποίο έθεσε εκ νέου σήμερα και ο κ. Τσίπρας στον κ. Μητσοτάκη, παραμένει, ένα μήνα μετά τις πρώτες αποκαλύψεις:

Ποιοι υπουργοί και στενοί συνεργάτες του είχαν σχέσεις μαζί του και τι είδους σχέσεις ήταν αυτές; Όσο δεν απαντά ο κ. Μητσοτάκης, τόσο επιβεβαιώνει πως κάτι θέλει να κρύψει.?»

