Υγεία - Περιβάλλον

Live: Κικίλιας, Χαρδαλιάς, Παπαευαγγέλου για κορονοϊό και μέτρα

Η ενημέρωση στο Υπουργείο Υγείας για την πορεία της πανδημίας και τα μέτρα.

Παρακολουθείτε ζωντανά την ενημέρωση των διαπιστευμένων συντακτών στο Υπουργείο Υγείας, από τον Υπουργό Υγείας Βασίλη Κικίλια.

Στην ενημέρωση συμμετέχουν ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκος Χαρδαλιάς, η Καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Βάνα Παπαευαγγέλου και ο Επίκουρος Καθηγητής Επιδημιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Γκίκας Μαγιορκίνης.

