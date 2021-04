Κοινωνία

Ελεγκτικό Συνέδριο: Εγκρίθηκε η μίσθωση 300 λεωφορείων για την Αθήνα

Αρχικά είχε μπλοκάρει τις συμβάσεις για τη μίσθωση των 300 αστικών λεωφορείων από την ΟΣΥ Α.Ε.

Ενέκρινε το Ελεγκτικό Συνέδριο τη μίσθωση (Leasing) 300 αστικών λεωφορείων από την ΟΣΥ Α.Ε. (πρώην Ε.ΘΕ.Λ. Α.Ε.) για να τεθούν σε κυκλοφορία στην Αθήνα.

Ειδικότερα, η μίσθωση αφορά 90 ντιζελοκίνητα αρθρωτά (με ρυμουλκό) των 18 μέτρων και 210 κανονικά (διαξονικά) λεωφορεία των 12 μέτρων. Η διάρκεια της μίσθωσής τους είναι τριετής και προϋπολογιζόμενης δαπάνης 30.240.000 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α.

Τα λεωφορεία αυτά προορίζονται να καλύψουν τις συγκοινωνιακές ανάγκες της πρωτεύουσας, στην προσπάθεια του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών να αυξήσει τα δρομολόγια, ιδιαίτερα λόγω της πανδημίας, προκειμένου να αποφευχθεί ο συνωστισμού των επιβατών.

Το Ε.Σ. αρχικά με την υπ’ αριθμ. 50/2021 Πράξη του ΣΤ΄ Κλιμακίου είχε μπλοκάρει τις συμβάσεις για τη μίσθωση των 300 λεωφορείων, κρίνοντας ότι κωλύεται η υπογραφή των σχεδίων σύμβασης. Ακολούθησαν προσφυγές για πλημμέλειες κ.λπ. στην πράξη του ΣΤ΄ Κλιμακίου του Ε.Σ., στο σκέλος των τεχνικών προδιαγραφών.

Στη συνέχεια η έκδοση της υπ’ αριθμ. 497/2021 αποφάσεως του 7ου Κλιμακίου, που ανέτρεψε την προηγούμενη πράξη, καθώς έκρινε ότι οι προσφυγές ανάκλησης πρέπει να γίνουν δεκτές και να ανακληθεί η προσβαλλόμενη Πράξη, ενώ παράλληλα σημειώνεται ότι δεν κωλύεται η υπογραφή των τριών σχεδίων σύμβασης για την μίσθωση 300 αστικών λεωφορείων από την ΟΣΥ Α.Ε.

