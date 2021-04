Κοινωνία

Lockdown - Χαρδαλιάς: Ελεύθερες οι διαδημοτικές μετακινήσεις, παραμένουν τα sms

Παραμένει η υποχρέωση αποστολής sms στο 13033 έως τις 15 Μαϊου. Τι ισχύει για την εστίαση που ανοίγει 3 Μαΐου και τις υπερτοπικές μετακινήσεις.

Ανακοινώσεις για τη σταδιακή επιστροφή στην κανονικότητα έκανε σήμερα ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης για την πορεία της πανδημίας για την λοίμωξη Covid-19.

Από αύριο το πρωί 29 Μαΐου, επιτρέπονται οι διαδημοτικές μετακινήσεις εντός της περιφερειακής ενότητας καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, ενώ παραμένει η υποχρέωση αποστολής sms στο 13033 έως τις 15 Μαϊου. Για την εστίαση ισχύει ο κωδικός 6 στο 13033.

Παράλληλα, όπως είπε ο κ. Χαρδαλιάς, παραμένει -έως την άρση των υπερτοπικών μετακινήσεων, δηλαδή μεταξύ των Περιφερειακών Ενοτήτων- η υποχρέωση αποστολής ειδικού μηνύματος για οποιαδήποτε μετακίνηση.

Aπό τις 3 Μαΐου επιτρέπεται για όλα τα καταστήματα εστίασης και καφέ η χρήση υπαίθριων χωρών, υπό τους όρους που έχουν τεθεί, και μόνο για καθήμενους. Δεν επιτρέπεται καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και λειτουργίας τους, η μουσική στα καταστήματα αυτά. Από τη Δευτέρα για τη μετακίνηση σε κατάστημα εστίασης και καφέ θα χρησιμοποιείται ο κωδικός 6.

Από τις 3 Μαϊου, οπότε και ανοίγει η εστίαση, η απαγόρευση κυκλοφορίας θα ξεκινά από τις 23.00 το βράδυ. «Σε κάθε περίπτωση, όλοι θα πρέπει να βρισκόμαστε στα σπίτια μας στις 11», τόνισε ο κ. Χαρδαλιάς.

Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι αύριο θα υπάρξουν διευκρινιστικές ανακοινώσεις από το υπουργείο Οικονομικών σε σχέση με τους κωδικούς που θα ανοίξουν και που αφορούν στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος καθώς και για άλλα θέματα που αφορούν στους εργαζομένους σε αυτά.

Με τη χρήση SMS με τον κωδικό 6 θα μπορεί να γίνει η μετακίνηση την Κυριακή του Πάσχα, όπως ανακοίνωσε ο κ. Χαρδαλιάς. Συγκεκριμένα, την Κυριακή του Πάσχα -και μόνο- υπάρχει η δυνατότητα συγκέντρωσης δύο οικογενειών έως 9 άτομα σε εσωτερικό χώρο, και έως 12 άτομα αν πρόκειται για υπαίθριο χώρο. Η μετακίνηση θα γίνεται με την υποχρεωτική αποστολή SMS με τον κωδικό 6, ενώ συστήνεται η διενέργεια οικιακού αυτοδιαγνωστικού τεστ σε όσους συμμετέχουν στις συγκεντρώσεις αυτές.

Τα μέτρα που ισχύουν φέτος το Πάσχα:

Για τις ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας και του Πάσχα, συνεχίζει να ισχύει η αναλογία του ενός ατόμου ανά 25τμ και με όλα τα προβλεπόμενα υγειονομικά μέτρα εντός των ναών. Ενώ στους εξωτερικούς χώρους των ναών, η αναλογία αυτή διαμορφώνεται σε ένα άτομο ανά 10τμ, και πάντα με τήρηση των κανόνων υγιεινής.

Επιπλέον, για όλους τους πιστούς είναι υποχρεωτική η χρήση διπλής μάσκας τόσο σε εσωτερικούς όσο και εξωτερικούς χώρους ενώ για τους ιερείς, νεωκόρους, ιεροψάλτες και το λοιπό προσωπικό, που βρίσκεται εντός του ναού, είναι υποχρεωτική η διενέργεια τεστ.

Όσον αφορά στις ακολουθίες της Μεγάλης Παρασκευής υπενθυμίζεται ότι:

η περιφορά του Επιταφίου μεθαύριο θα γίνει μόνο στον προαύλιο χώρο των ναών, χωρίς να ακολουθεί πομπή πιστών, ενώ το προσκύνημα του Επιταφίου θα γίνει εκτός του ναού, και πάντα με την τήρηση όλων των προβλεπόμενων μέτρων.

Μέχρι και την Κυριακή του Πάσχα το χρονικό όριο απαγόρευσης κυκλοφορίας (curfew) είναι από τις 10 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί.

