Παπαευαγγέλου: Συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία της πανδημίας

Η Βάνα Παπαευαγγέλου τόνισε πως η εικόνα βελτιώνεται σταδιακά αλλά δεν είναι ακόμα η ώρα της ξεγνοιασιάς.Τι είπε ο Γκίκας Μαγιορκίνης.

Την αισιοδοξία της για την πορεία της πανδημίας στη χώρα μας εξέφρασε η Καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, Βάνα Παπαευαγγέλου, καθώς όπως ανέφερε για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα παρατηρείται μείωση των κρουσμάτων με τον δείκτη θετικότητας να βρίσκεται στο 4,5%.

Ωστόσο χρειάζεται προσοχή καθώς ο συνολικός αριθμός ενεργών κρουσμάτων παραμένει υψηλός στην επικράτεια, με τις εισαγωγές στα νοσοκομεία να φτάνουν τις 432 κατά μέσο όρο την ημέρα.

Αναφορικά με τις ΜΕΘ η κ. Παπαευαγγέλου επεσήμανε ότι το ποσοστό κάλυψης είναι ιδιαίτερα υψηλό και φτάνει το 90% στην επικράτεια. Το ευχάριστο είναι ότι οι αποσωληνώσεις είναι περισσότερες από τις διασωληνώσεις. Η εικόνα αυτή δείχνει ότι βρισκόμαστες σε σταδιακή αποκλιμάκωση ωστόσο η ξεγνοιασιά αργεί ακόμα. Αν υπάρξει παραπάνω χαλάρωση τις επόμενες μέρες το επιδημιολογικό φορτίο θα επιβαρυνθεί εκ νέου.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στους εμβολιασμούς. Η κ. Παπαευαγγέλου σημείωσε πως η ταχύτητα στους εμβολιασμούς θα μας βοηθήσει να θωρακιστούμε πριν οι μεταλλάξεις δυσκολέψουν τη διαδικασία. Αναφορικά με την «ελευθερία» που περιμένει τους εμβολιασμένους τόνισε πως πρέπει να συνεχίζουν να τηρούνται τα μέτρα προστασίας, καθώς ο αριθμός των εμβολιασμένων στη χώρα μας παραμένει χαμηλός σε σχέση με τον υπόλοιπο πληθυσμό.

Αργότερα το καλοκαίρι θα υπάρξει μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων καθώς θα έχουν εμβολιαστεί περισσότεροι. Χρειάζεται να κάνουμε χρήση της κοινής λογικής. Δύο ζευγάρια πλήρως εμβολιασμένων μπορούν να βρεθούν σε ίδιο χώρο χωρίς να φοράνε μάσκες, αν τις προηγούμενες μέρες δεν είχαν εκτεταμένες και ασυνήθιστες κοινωνικές επαφές.

Αναφορικά με τον εκκλησιασμό, ανέφερε πως καλό είναι να γίνει τεστ πριν τις εκκλήσιαστικές δραστηριότητες , να βρισκόμαστε σε εξωτερικούς χώρους και να γίνει χρήση διπλής μάσκα.

Τέλος, σχετικά με το πολυαναμενόμενο άνοιγμα της εστίασης τόνισε πως θα πρέπει να τηρούνται όλα τα μέτρα προστασίας τόσο από το προσωπικό όσο και από τους πελάτες.

Μαγιορκίνης: Σημεία υποχώρησης συνεχίζει να δείχνει ο αριθμός των ενεργών κρουσμάτω

Σημεία υποχώρησης συνεχίζει να δείχνει ο αριθμός των ενεργών κρουσμάτων στην Ελλάδα, σημαντικά σημεία βελτίωσης δείχνει σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ωστόσο σταθερά υψηλή παραμένει η πίεση στο σύστημα Υγείας, αλλά παρουσιάζει σημεία αποσυμπίεσης μετά από αρκετό καιρό, ανέφερε κατά την καθιερωμένη ενημέρωση για την πανδημία ο επίκουρος καθηγητής Επιδημιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Γκίκας Μαγιορκίνης.

Ο αριθμός των ατόμων σε παρακολούθηση στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας εντός της τελευταίας εβδομάδας μειώθηκε περίπου σε ποσοστό 4%. Ο αριθμός των νέων εισαγωγών παραμένει πάνω από 400 ανά ημέρα, αλλά με χαμηλότερο από τον αριθμό των εξιτηρίων. Για τρίτη εβδομάδα συρρικνώνεται η πανδημία στην Αττική σε ποσοστό 11%, έχοντας περίπου 1.500 λιγότερα ενεργά κρούσματα, σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Στη Θεσσαλονίκη καταγράφεται συρρίκνωση για δεύτερη εβδομάδα σε ποσοστό μέχρι και 14%. Ο κ. Μαγιορκίνης αναφέρθηκε επίσης στα self tests, λέγοντας ότι περισσότερα από 3,5 εκατ. συσκευές έχουν διατεθεί σε περισσότερους από 1,4 εκατ. πολίτες. Περισσότερα από 1,7 εκατ. αποτελέσματα έχουν περάσει στην ηλεκτρονική πλατφόρμα . Το σύνολο των θετικών αποτελεσμάτων που έχουν επιβεβαιωθεί από τον επανέλεγχο είναι 4.392. Τόνισε ότι στην συντριπτική πλειοψηφία τους πρόκειται για διαγνώσεις που δεν είχαν υποψία ότι είναι θετικοί στην covid-19.

"Έχουν αποτραπεί πολλαπλάσιες μεταδόσεις ως αποτέλεσμα της παρέμβασης με τα self tests", τόνισε ο κ. Μαγιορκίνης. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον εμβολιασμό στο Ηνωμένο Βασίλειο όπου περίπου το 50% του πληθυσμού έχει λάβει τουλάχιστον μία δόση από οποιοδήποτε εμβόλιο. Η επιδημία συνεχίζει να παρουσιάζει σημεία βελτίωσης. " Για να καταλάβουμε γιατί επιτυχία μιλάμε, στη χώρα πλέον καταγράφηκε αριθμός διαγνώσεων που στην Ελλάδα θα αντιστοιχούσε σε 300 διαγνώσεις και περίπου 3 θανάτους ανά ημέρα", είπε ο κ. Μαγιορκίνης. Η εμβολιαστική αυτή επιτυχία, συνέχισε γίνεται κατά 68% στο εμβόλιο της AstraZeneca, καθότι περισσότερα από 22 εκατ. κάτοικοι του Ηνωμένου Βασιλείου έχουν λάβει τη μία δόση του συγκεκριμένου εμβολίου."Είναι ακόμα μία απόδειξη ότι κάθε εμβολιασμός με τα εμβόλια που έχουμε διαθέσιμα στη φαρέτρα μας αποτρέπει χιλιάδες κρούσματα και θανάτους", ανέφερε ο καθηγητής.

