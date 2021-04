Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Νέες περιοχές στο “βαθύ κόκκινο”

Ποιες περιοχές κατεβαίνουν στο “κόκκινο”, όπως ανακοίνωσε ο Νίκος Χαρδαλιάς.

Δύο νέες περιοχές μπαίνουν από αύριο στο “βαθύ κόκκινο”, όπως ανακοίνωσε κατά τη διάρκεια της σημερινής ενημέρωσης για τον κορονoϊό, ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς.

Συγκεκριμένα, όπως είπε ο κ. Χαρδαλιάς, από αύριο στο “βαθύ κόκκινο” εντάσσονται ο Δήμος Ξάνθης και ο Δήμος Ιάσμου.

Αντιθέτως, από το “βαθύ κόκκινο” στο “κόκκινο” κατεβαίνουν η ΠΕ Ζακύνθου, η ΠΕ Αργολίδας, η ΠΕ Κω, ο Δήμος Πύδνας Κολυνδρού, ο Δήμος Γρεβενών, ο Δήμος Καρδίτσας και ο Δήμος Σπετσών.

