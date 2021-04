Κοινωνία

Υπόθεση Φουρθιώτη - Γώγος στον ΑΝΤ1: Οι εντολείς μου αρνούνται τις κατηγορίες

Τι είπε ο δικηγόρος δύο εκ των συλληφθέντων, που κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Αρνούνται το σύνολο των κατηγοριών δυο εκ των κατηγορουμένων στην υπόθεση Φουρθιώτη, όπως είπε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου, ο δικηγόρος τους Κωνσταντίνος Γώγος.

Όπως είπε ο κ. Γώγος για τους εντολείς του «το Μεγάλο Σάββατο στην ανάκριση θα αποδείξουμε ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν βρίσκονταν καν στο σημείο που έγινε η επίθεση στους αστυνομικούς» και πρόσθεσε: «Είμαι σίγουρος ότι τίποτα από όλα αυτά δεν αφορούν τους δικούς μου εντολείς».

Σύμφωνα με τον κ. Γώγο οι εντολείς ήταν σεκούριτι και δεν είχαν καμία σχέση με την υπόθεση.

Παράλληλα, μετά από διαρροές τόνισε πως «θα ήταν καλό αυτοί που διαρρέουν πληροφορίες και προσβάλουν το τεκμήριο αθωότητας να προσέχουν»

«Θα πρέπει να προστατεύσουμε τους κατηγορουμένους και να αφήσουμε την Δικαιοσύνη να κάνει την δουλειά της»., υπογράμμισε ο κ. Γώγος, ξεκαθαρίζοντας πως δεν υπάρχει μέχρι στιγμής καμία σχέση με την υπόθεση Βαξεβάνη.

