Κρεοπωλεία: Αυξημένο το κόστος για το πασχαλινό τραπέζι

Η μεγάλη ζήτηση αλλά και η έλλειψη ελληνικών αμνοεριφίων, έχει οδηγήσει σε αύξηση των τιμών.

Της Φωτεινής Νάσσου

Εκατοντάδες παραγγελίες παραδίδονται καθημερινά από τα συνοικιακά κρεοπωλεία της Αττικής στους παραδοσιακούς καλοφαγάδες. Οι βιτρίνες γεμάτες, προς το παρόν, με εγχώρια αμνοερίφια και οι καταναλωτές με την σούβλα ανά χείρας.

Γεμάτο αλλά "αλμυρό" θα είναι το Πασχαλινό τραπέζι αφού οι ελλείψεις ελληνικών αμνοεριφίων, ανέβασαν τις τιμές στα ύψη σε αρνιά και κατσίκια. Παραδοσιακά εξάγονται από τη χώρα μας 50.000-60.000 αμνοερίφια και φέτος ξεπέρασαν και τις 85.000.

Στη Λυκόβρυση και στο Παγκράτι θα βρείτε ολόκληρο το ντόπιο αρνί με κεφάλι και συκωταριά από 12 έως 12,60 το κιλό. Το κατσίκι από 13 ευρώ, παιδάκια στα 14 ευρώ, κοκορέτσι και γαρδουμπάκια από 9.90 και το κοντοσούβλι στα 8.90. Στα Σπάτα το αρνί κοστίζει περίπου δυο ευρώ φθηνότερα, στα 9,98. Αντίστοιχα και το κατσίκι, στα 10,98.

Ο οβελίας στοιχίζει 25% πιο ακριβά σε σχέση με πέρυσι αλλά οι τιμές είναι τσουχτερές και στα φρούτα, τα οπωροκηπευτικά και στα τυριά (10-15%)

