Κοινωνία

Γηροκομείο στα Χανιά: Νέες καταγγελίες στον ΑΝΤ1 για άθλιες συνθήκες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πρώην εργαζόμενοι στον οίκο ευγηρίας, υποστηρίζουν ότι οι τρόφιμοι ζούσαν σε συνθήκες εξαθλίωσης και παρουσιάζουν φωτογραφικά ντοκουμέντα.

Της Κέλλυς Χεινοπώρου

Μπήκε στο γηροκομείο των Χανίων χωρίς παθολογικά ή ψυχιατρικά προβλήματα. Δύο μήνες αργότερα, σκελετωμένη, καθηλωμένη σε ένα αμαξίδιο στο υπόγειο της μονάδας, με λιγοστή επικοινωνία με το περιβάλλον, μετρούσε αντίστροφα τις ημέρες πριν αφήσει και εκείνη την τελευταία της πνοή από εξάντληση και ασιτία. Βοηθοί νοσηλευτών που εργάστηκαν στο γηροκομείο των Χανίων, και έφυγαν λίγο καιρό αργότερα, μιλούν στον ΑΝΤ1 πριν καταθέσουν στην Ασφάλεια



Ενδεικτική η τηλεφωνική επικοινωνία με πρώην εργαζόμενη Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων:

Δεν τους πιέζαμε να φάνε, και δεν ήταν τόσο επαρκή τα φαγητά. Ερχόντουσαν μια χαρά με τα κιλά τους οι άνθρωποι και φεύγανε από την ζωή… κόκαλα! Και τα χάπια που παίρνανε, γιατί όταν παίρνανε χάπια δεν καταλαβαίνανε, δεν θέλανε να φάνε

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Τι είδους φάρμακα δίνατε;

Αυτά τα κανόνιζε ο ψυχίατρος και ο παθολόγος του τμήματος. Ήταν απλά για αν είναι σε κάποια καταστολή.

Όταν είναι ένα άτομο, και είναι βράδυ και δουλεύει ένα άτομο για 60 τρόφιμους, ήταν πάρα πολύ δύσκολο να τους κουμαντάρουμε όλους Δεν προλαβαίναμε να αλλάζουμε, να πλύνουμε, να ταίσουμε.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Οπότε ;

…κάποιες φορές μένανε νηστικοί. Φορούσαμε καθετήρες, ώστε να μην υπάρχουν πολλές αλλαγές.

Με αίτημα διαμαρτυρίας προς τον αντιπεριφερειάρχη Χανίων και με κοινοποίηση αυτής στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου και το υπουργείο Εργασίας συγγενής θύματος του γηροκομείου, αναρωτιέται πως είναι δυνατόν να υπάρχουν από το 2009 καταγγελίες σε βάρος της Μονάδας για παράνομη λειτουργία, για κακομεταχείριση τροφίμου καθώς και καταδικαστική απόφαση της τότε Νομαρχίας για να σφραγιστεί η Μονάδα, αλλά ποτέ καμία απόφαση δεν υλοποιήθηκε!



"Πράγματι υπήρχαν προβλήματα από το 2009, υπήρχαν καταγγελίες από το 2010. Μάλιστα ο τότε Νομάρχης έβγαλε απόφαση για σφράγισμα Μονάδας γιατί λειτουργούσε χωρίς άδεια. Δεν κατέστη αυτό πότε δυνατό να εκτελεστεί, δεν μπόρεσε να εκκενωθεί η Μονάδα γιατί να μπορέσει να σφραγιστεί. Μάλιστα, είχαν βάλει και πρόστιμο στην μονάδα το οποίο κατέπεσε, το δικστήριο τους αθώωσε", σημειώνει ο Νίκος Καλογερής, Αντιπεριφερειάρχης Χανίων.

"Να κληθούν να καταθέσουν και οι κρατικοί λειτουργοί, οι οποίοι όλα αυτά τα χρόνια διενεργούσαν τους ελέγχους στην μονάδα… [cut]… μιλάμε για την Πρόνοια, το Υγειονομικό, τον ΕΟΔΥ, την Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Αν λοιπόν όλοι αυτοί οι φορείς, εμπλέκονται σε ένα τέτοιο σκάνδαλο, εγώ το θεωρώ όχι μόνο αδιανόητο, αλλά στην σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας", απαντά ο Νίκος Ρουσσόπουλος, δικηγόρος της Μονάδας Φροντίδας



Οι δυο δικηγόροι του γηροκομείου Χανίων υπέβαλαν αίτημα στην Εισαγγελία Εφετών προκειμένου να κληθούν από την Ασφάλεια Χανίων περισσότεροι από 50 μάρτυρες ώστε να καταθέσουν υπερ της Μονάδας, ενώ, όπως δήλωσαν, αναμένονται μηνύσεις για συκοφαντική δυσφήμιση κατά όσων προχώρησαν σε καταγγελίες.

Ειδήσεις σήμερα:

Lockdown - Χαρδαλιάς: Ελεύθερες οι διαδημοτικές μετακινήσεις, παραμένουν τα sms

Υπόθεση Φουρθιώτη - Γώγος στον ΑΝΤ1: Οι εντολείς μου αρνούνται τις κατηγορίες

Κορονοϊός: Δεκάδες θάνατοι και 2781 νέα κρούσματα την Μεγάλη Τετάρτη