Pfizer: Χάπι κατά του κορονοϊού ενδεχομένως και μέσα στο 2021

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της Pfizer, Άλμπερτ Μπουρλά, αναμένεται να είναι διαθέσιμο προς χρήση μέχρι το τέλος του έτους.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Pfizer Άλμπερτ Μπουρλά, μιλώντας στο CNBC, είπε ότι αυτή την στιγμή διεξάγονται κλινικές δομικές στις ΗΠΑ και στο Βέλγιο, στις οποίες ενήλικοι εθελοντές λαμβάνουν χάπι για τη θεραπεία της νόσου και επισήμανε, μάλιστα, ότι η αντιική θεραπεία αναμένεται να είναι αποτελεσματική και κατά των μεταλλάξεων του κορονοϊού.

Ο κ. Μπουρλά εξήγησε ότι η εταιρεία του πραγματοποιεί δοκιμές σε δύο αντιικά φάρμακα, το ένα εκ των οποίων χορηγείται ενδοφλεβίως και το δεύτερο από το στόμα.



Επεσήμανε ότι η Pfizer επικεντρώνεται στην εκ του στόματος επιλογή διότι "παρέχει πολλά πλεονεκτήματα", με κυριότερο ότι δεν απαιτεί τη μετάβαση σε νοσοκομείο ή άλλο πάροχο υπηρεσιών υγείας για τη λήψη της θεραπείας.



Η δυνατότητα να λάβει κάποιος αντιική θεραπεία κατά του κορονοϊού από το στόμα, στο σπίτι του, θα αλλάξει συνολικά το "παιχνίδι", σύμφωνα με τον Άλμπερτ Μπουρλά.

