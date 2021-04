Life

Πασχαλινές λαμπάδες στην εποχή του κορονοϊού (βίντεο)

Στο κλίμα των ημερών, κηροποιοί κατασκευάζουν λαμπάδες που θυμίζουν αντισηπτικά ή εμβόλια.

Του Βαγγέλη Κοκολάκου

Η πανδημία του κορονοϊού εξαπλώθηκε… και στις λαμπάδες. Ιδιοκτήτης καταστήματος στη Θεσσαλονίκη, πήρε έμπνευση από τον Covid και με πολύ δουλειά και μεράκι, έφτιαξε λαμπάδες κορονοϊός, αντισηπτικό και εμβόλιο.

Για τους πιο μερακλήδες υπάρχουν οι λαμπάδες, σουβλάκια, πίτσες και κλαμπ σάντουιτς.

Οι τιμές τους κυμαίνονται από 10 έως 15 ευρώ ενώ για κάποιες πιο περίτεχνες ανέρχονται στα 20.

Η κίνηση την τελευταία βδομάδα έχει αρχίσει να παίρνει τα πάνω της και αναμένεται να αυξηθεί ακόμα περισσότερο όσο πλησιάζουμε το βράδυ της Ανάστασης.

