“Άγριες Μέλισσες”: νέα επεισόδια με φονικά μυστικά, κόντρες και ανατροπές (εικόνες)

Εντάσεις και πάθη, αποκαλύψεις που προκαλούν σοκ και “μάχες” που προκαλούν διχασμούς.

Δυνατή πλοκή, καταιγιστικές εξελίξεις, συγκλονιστικές ερμηνείες, κινηματογραφική αισθητική.

Οι «Άγριες Μέλισσες» έρχονται με νέα επεισόδια που θα καθηλώσουν….

Δευτέρα 3 Μαΐου - Επεισόδιο 132

Ο Μελέτης με τη βοήθεια του Μεγαρίτη ανακαλύπτει πως ο Δούκας δολοφόνησε τον Θέμελη. Ποια θα είναι η αντίδρασή του; Θα αναμετρηθεί με τον Δούκα; Ο Μιλτιάδης αναγκάζεται να υποχωρήσει στις απειλές του Λάμπρου και να πάρει πάλι τα φάρμακά του. Είναι, όμως, αποφασισμένος να προχωρήσει το σχέδιό του για ν’ απελευθερωθεί ο Συνεταιρισμός από τον Δούκα. Η Ασημίνα αρνείται να πάει στη Λάρισα με τον Σέργιο και ο Νικηφόρος αποφασίζει να συνεχίσει με την αγωγή για να της πάρει την επιμέλεια. Η Ελένη φοβάται πως δε θα καταφέρει ν’ αποκτήσει παιδί, αλλά διστάζει να το μοιραστεί με τον Λάμπρο. Ο Λάμπρος με τον Κωνσταντή βρίσκουν κοινό έδαφος τον Συνεταιρισμό και προσπαθούν να συνετίσουν τον Νικηφόρο. Εκείνος, όμως, είναι αποφασισμένος να πάρει τον Σέργιο και να μείνουν στη Λάρισα. Πώς θα αντιδράσουν η Ασημίνα και η Δρόσω; Θα αποχωριστούν τον γιο τους γι’ άλλη μια φορά; Η Σοφούλα γνωρίζει μια μοναχή κι αρχίζει να της ανοίγεται, ενώ το γράμμα του Άγγελου φαίνεται να την επηρεάζει. Ο Αλέξης ψάχνει τον πραγματικό λόγο του χωρισμού του με την Πηνελόπη και οι υποψίες του τον οδηγούν στον γυναικολόγο. Θα μάθει την αλήθεια για το παιδί;





Τρίτη 4 Μαΐου - Επεισόδιο 133

Ο κόσμος του Μελέτη καταρρέει, μαθαίνοντας το αποτρόπαιο έγκλημα του Δούκα, όμως μια ακόμα αποκάλυψη θα τον συγκλονίσει. Ποια θα είναι η επόμενη κίνησή του; H Ανέτ καταρρακώνεται μόλις πληροφορείται τα άσχημα νέα. Στο μοδιστράδικο, οι γυναίκες βρίσκονται σε πυρετό εργασίας, ενώ η Ασημίνα αναλαμβάνει να βοηθήσει κι εκείνη στο νέο εγχείρημα της Ουρανίας. O Νικηφόρος παίρνει τον γιο του και φεύγει για τη Λάρισα, όμως, το εγχείρημά του δεν πάει όπως το υπολόγιζε. Ο Μιλτιάδης προχωράει το σχέδιο εξαπάτησης του Δούκα, προκαλώντας την οργή του Λάμπρου. Ο Αλέξης έρχεται αντιμέτωπος με την Πηνελόπη. Θα καταφέρει ν’ αποσπάσει απ’ το στόμα της το ένοχο μυστικό; Μια άγρια συμπλοκή, στη μέση του χωριού, θα φέρει καινούρια αναστάτωση στο σπίτι των Σεβαστών.

Τετάρτη 5 Μαΐου - Επεισόδιο 134

Πέντε μέρες μετά, η ζωή στο χωριό συνεχίζει τους φυσιολογικούς της ρυθμούς. Όχι ,όμως, για όλους. Στο σπίτι των αδελφών Σταμίρη επικρατεί αγωνία για την επικείμενη δίκη με τον Νικηφόρο, ενώ η Ελένη επισκέπτεται κρυφά απ’ τον Λάμπρο μια γυναικολόγο. Ο Σέργιος συνεχίζει να μην περνάει καλά στο καινούριο του περιβάλλον και η μόνη του χαρά είναι το σχολείο και η μέρα που θα επισκεφθεί την Ασημίνα, η οποία του ετοιμάζει μια έκπληξη με τη Δρόσω, που θα τον χαροποιήσει. Οι δουλειές της Ουρανίας συνεχίζουν τον εντυπωσιακό ρυθμό τους, όμως ο Σαραντόπουλος δεν έχει δείξει ακόμα όλες τις προθέσεις του. Ο Νικηφόρος ενημερώνεται για μια εξέλιξη που θέτει σε κίνδυνο την επιτυχία του στη δίκη. Η μέρα των εγκαινίων του εργοστασίου φτάνει κι ο Μιλτιάδης αποφασίζει να χαλάσει τη σημαντικότερη στιγμή του Δούκα με τον πιο θεαματικό τρόπο.

Πέμπτη 6 Μαΐου - Επεισόδιο 135

Ο Μιλτιάδης βάζει σε εφαρμογή το σχέδιό του και ο Δούκας, μαινόμενος, αποφασίζει να ανταποδώσει με τη βοήθεια του Μελέτη. Ο Κωνσταντής αρνείται να συμμετέχει σε αυτό που σχεδιάζουν και έρχεται σε σύγκρουση για πρώτη φορά με τον Μελέτη. Η Ασημίνα με τη Δρόσω έρχονται αντιμέτωπες με τον Νικηφόρο στο δικαστήριο για την επιμέλεια του Σέργιου. Ο Νικηφόρος είναι σίγουρος για τη νίκη του, αντίθετα με την Ασημίνα που φοβάται πως το παρελθόν της Δρόσως θα λειτουργήσει εναντίον τους. Ποια θα είναι η απόφαση του δικαστηρίου; Τα μέλη του Συνεταιρισμού και ο Λάμπρος φοβούνται για τα αντίποινα του Δούκα και ανησυχούν για τον Μιλτιάδη. Τι σχεδιάζει ο Μελέτης για να τον βγάλει απ’ τη μέση; Η Σοφούλα ανοίγει την καρδιά της στη μοναχή για όσα της συνέβησαν. Τι θα αποφασίσει; Θα επιστρέψει στους γονείς της;

Το επίσημο PODCAST «Άγριες Μέλισσες», με παρουσιαστή τον ίδιο τον σκηνοθέτη της σειράς, Λευτέρη Χαρίτο, μας ταξιδεύει πίσω από τις κάμερες. Ακούστε τα συγκλονιστικά επεισόδια, πατώντας τα παρακάτω link

