“The 2Night Show”: Τρίτη του Πάσχα με εκλεκτούς καλεσμένους (εικόνες)

Τρεις καλλιτέχνες από διαφορετικά «μετερίζια» και διαφορετικές γενιές μιλούν για όλους και για όλα με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Την Τρίτη 4 Μαΐου, στις 23:30, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται, για πρώτη φορά, στο «The 2Night Show» τον Νίκο Λεκάκη. Ο ταλαντούχος ηθοποιός μιλάει για τη συμμετοχή του στην αγαπημένη σειρά του ΑΝΤ1 «Άγριες Μέλισσες» και αποκαλύπτει από πόσα δοκιμαστικά πέρασε, μέχρι να πάρει τον ρόλο του «Άγγελου Φαναριώτη» που υποδύεται. Τι σημαίνει για τον ίδιο η απόρριψη και τι η έννοια της αποδοχής; Μεταξύ άλλων, αναφέρεται στη μεγάλη του αγάπη, που δεν είναι άλλη από τη φωτογραφία και εξηγεί τους λόγους που επέστρεψε στο πατρικό του σπίτι.

Στην παρέα του «The 2Night Show» και η Μαίρη Μηλιαρέση. Η παρουσιάστρια που έγινε γνωστή και αγαπητή στο κοινό, τη δεκαετία του 1990 μέσα από το «Ρουκ Ζουκ», μιλάει στον Γρηγόρη Αρναούτογλου για την καριέρα της στην τηλεόραση που έληξε άδοξα, για τις προτάσεις που δεν ήρθαν ποτέ, αλλά και για τις τηλεπωλήσεις. Η Μαίρη Μηλιαρέση αναφέρεται, επίσης, στην προσωπική της ζωή, στη μονάκριβη κόρη της, τη Σοφίνα, ενώ αποκαλύπτει πως το όνομα του «τσαμπουκά», της βγήκε όταν στα καλλιστεία του 1983 πέταξε τα λουλούδια και τον τίτλο της Αναπληρωματικής Μις Ελλάς που είχε κατακτήσει. Τέλος, μιλάει για το νέο της επιχειρηματικό βήμα που θα μπορούσε να γίνει και τηλεοπτική εκπομπή.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου καλωσορίζει στο «The 2Night Show» και τον Μιχάλη Δημητριάδη. Ο τραγουδιστής, που μεσουρανούσε στα μουσικά δρώμενα τη δεκαετία του 1990, μιλά για τη μεγάλη του επιτυχία «Στων Αγγέλων Τα Μπουζούκια», το τραγούδι που τον κρατά χαραγμένο στη μνήμη του κοινού μέχρι και σήμερα, αλλά και για τη συνεργασία του με τον σημαντικό συνθέτη Χρήστο Νικολόπουλο. Επίσης, αναφέρεται στις αποτυχίες που ακολούθησαν, αποκαλύπτει με παράπονο πόσο πολύ αδίκησε τον εαυτό του με τις λάθος επιλογές και τις αποφάσεις του, μιλάει για τον παραγωγό που ακολούθησε πιστά και «τον πήρε στον λαιμό του», ενώ παραδέχεται πως έφτασε στο κατώφλι της κατάθλιψης. Τέλος, έχοντας ξεπεράσει το παρελθόν και με πολλή όρεξη για το μέλλον, ερμηνεύει ζωντανά στο στούντιο της εκπομπής μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε.

