Αθλητικά

Κύπελλο Ελλάδας: Ο Ολυμπιακός “σφράγισε” το... εισιτήριο για τον τελικό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι Πειραιώτες νίκησαν τον αξιόμαχο ΠΑΣ Γιάννινα στο “Γ. Καραϊσκάκης”

Το 29ο Κύπελλο στην Ιστορία του και δεύτερο σερί νταμπλ θα διεκδικήσει ο Ολυμπιακός, ο οποίος από το βράδυ της Μεγάλης Τετάρτης (28/04) είναι η πρώτη ομάδα που εξασφάλισε την παρουσία της στον εφετινό τελικό της διοργάνωσης.

Μετά το 1-1 με τον ΠΑΣ Γιάννινα στους «Ζωσιμάδες», οι Πειραιώτες επικράτησαν με 3-1 στη ρεβάνς του Καραϊσκάσκη, έχοντας απόλυτο πρωταγωνιστή τον Ελ Αραμπί (δύο γκολ, μία ασίστ) και, πλέον, περιμένουν να μάθουν τον αντίπαλό τους στον καταληκτικό αγώνα της διοργάνωσης μετά την αυριανή (29/04) μάχη της Τούμπας, ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και ΑΕΚ.

Ο Ολυμπιακός έδειξε από τα πρώτα λεπτά ότι ήθελε να κυριαρχήσει στον αγωνιστικό χώρο και παρά το ασφυκτικό πρέσινγκ των παικτών του ΠΑΣ, προσπάθησε να γίνει απειλητικός προς την εστία του Λοντίγκιν.

Οι Ηπειρώτες, πάντως, ήταν αυτοί που πλησίασαν στο γκολ στο 6ο λεπτό με το σουτ του Ελευθεριάδη που βρήκε σε ετοιμότητα τον Σα. Η πρώτη κλασική ευκαιρία του αγώνα σημειώθηκε στο 21΄ με τον Λοντίγκιν να κάνει σπουδαία επέμβαση σε σουτ του Μασούρα από το ύψος του πέναλτι.

Τέσσερα λεπτά μετά οι Πειραιώτες κέρδισαν πέναλτι μετά το σουτ του Μπρούμα που βρήκε στο απλωμένο χέρι του Πίρσμαν. Ο διαιτητής υπέδειξε αμέσως την «εσχάτη των ποινών» και ο Ελ Αραμπί με ψυχραιμία άνοιξε το σκορ (1-0).

Ο κορυφαίος σκόρερ του Ολυμπιακού «χτύπησε» και πάλι στο 42΄, πλασάροντας άψογα τον Λοντίγκιν, βάζοντας τους Πειραιώτες από νωρίς σε θέση... οδηγού για την πρόκριση.

Οι φιλοξενούμενοι δεν είχαν άλλη επιλογή από το να επιτεθούν στο β΄ μέρος και να τα παίξουν όλα για όλα. Μετά την κλασική ευκαιρία του Ελ Αραμπί στο 47΄, στο 51΄ ο Καρτάλης με ωραίο σουτ μείωσε σε 2-1 για τον ΠΑΣ, δίνοντας ελπίδες στην ομάδα του.

Στο 53΄ από κεφαλιά του ίδιου παίκτη η μπάλα έφυγε ελάχιστα άουτ από το δοκάρι του Σα. Κι ενώ οι φιλοξενούμενοι πίεζαν για την ισοφάριση, η «απάντηση» των «ερυθρόλευκων» ήρθε στο 56΄ με τον Μπρούμα να «γράφει» το 3-1 σα σε προπόνηση μετά από ασίστ του Ελ Αραμπί.

Ο Πορτογάλος ακραίος επιθετικός έχασε δύο τεράστιες ευκαιρίες στη συνέχεια (σε δύο τετ-α-τετ με τον Λοντίγκιν πλασάρε άουτ, ενώ στο δεύτερο νικήθηκε από τον γκολκίπερ του ΠΑΣ), με τον Ολυμπιακό μετά το 70΄ να «κατεβάζει ταχύτητα» και να φτάνει άνετα στην πρόκριση.

Με 10 παίκτες ολοκλήρωσαν τον αγώνα οι γηπεδούχοι, μετά την αποβολή του Χολέμπας στο 90΄ με δεύτερη κίτρινη κάρτα.

Οι συνθέσεις

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μαρτίνς): Σα, Χολέμπας, Παπασταθόπουλος, Σεμέδο, Ανδρούτσος, Ρέαμπτσιουκ, Καμαρά (71΄ Μπουχαλάκης), Εμβιλά, Μπρούμα (71΄ Βαλμπουενά), Μασούρας, Ελ Αραμπί.

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ (Γιαννίκης): Λοντίγκιν, Παντελάκης, Εραμούσπε (69΄ Κάργας), Πέερσμαν, Σάλιακας, Κάστρο, Ντομίνγκες, Καρτάλης, Ελευθεριάδης (46΄ Κρίζμαν), Παμλίδης (46΄ Μπρένερ), Μιλιντσεάνου (69΄ Λώλης).

Ειδήσεις σήμερα:

Έκαναν απολύμανση στο γήπεδο μετά από επίσκεψη... ακροδεξιών (βίντεο)

Lockdown - Χαρδαλιάς: Ελεύθερες οι διαδημοτικές μετακινήσεις, παραμένουν τα sms

Pfizer: Χάπι κατά του κορονοϊού ενδεχομένως και μέσα στο 2021