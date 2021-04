Κόσμος

Φωτιά στη Βιρτζίνια: Έλληνες φοιτητές πήδηξαν από τον 3ο όροφο για να σωθούν (βίντεο)

Από μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στο διαμέρισμά τους, γλίτωσαν δύο αδέρφια. Μεταφέρθηκαν τραυματισμένα στο νοσοκομείο.

Του Λευτέρη Πράσινου

Το συγκρότημα κατοικιών στο Νόρφολκ της Βιρτζίνια έχει γίνει παρανάλωμα του πυρός. Τεράστιες φλόγες ξεπηδούν από τα “σωθικά” του κτηρίου, μέρος του οποίου καταρρέει.

Μέσα από την κόλαση φωτιάς, προλαβαίνουν να βγουν ζωντανά δύο Ελληνόπουλα, που σπουδάζουν στο Πανεπιστήμιο Old Dominion. Ο Στράτος και η Άντρια Ζούρου πήδηξαν από το παράθυρο του τρίτου ορόφου για να γλιτώσουν.

Τα αδέλφια νοσηλεύονται με σπασμένα κόκκαλα στη σπονδυλική στήλη, τα πόδια και την πλάτη. Τα δύο Ελληνόπουλα είναι εξαιρετικά δημοφιλή και δραστήρια στην κοινότητα του Πανεπιστημίου.

Τα αίτια της φωτιάς διερευνώνται. Τόσο η πανεπιστημιακή, όσο και η ελληνική κοινότητα βρίσκονται δίπλα στους δύο φοιτητές, μάλιστα έχουν ανοίξει και σελίδα για δωρεές στο διαδίκτυο, καθώς τα αδέλφια έχασαν τα πάντα στη μεγάλη φωτιά.

