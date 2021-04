Παράξενα

Ισπανία: Εντυπωσιακή διάσωση ταύρου με ελικόπτερο (βίντεο)

Ο γιγαντόσωμος ταύρος έπεσε από πλαγιά σε δυσπρόσιτη παραλία και οι πυροσβέστες ζήτησαν τη συνδρομή εναέριων μέσων.

Ισπανοί πυροσβέστες πραγματοποίησαν μια εντυπωσιακή διάσωση από αέρος, απεγκλωβίζοντας έναν ταύρο βάρους 800 κιλών, που είχε πέσει σε μια παραλία.

Ο Bolero, όπως είναι το όνομα του ταύρου, τραυματίστηκε ελαφρά, καθώς ενώ περιφερόταν στον βοσκότοπό του, στην περιφέρεια των Αστουριών, στη βόρεια Ισπανία, έπεσε από μια απότομη πλαγιά, από ύψος 100 μέτρων.

Οι προσπάθειες να τον ανεβάσουν δεν ευοδώθηκαν λόγω του μεγέθους του, επομένως οι πυροσβέστες ζήτησαν τη συνδρομή εναέριων μέσων, όπως περιέγραψε η πυροσβεστική υπηρεσία των Αστουριών

Αφού το ζώο ναρκώθηκε, οι διασώστες το έδεσαν με έναν ιμάντα ασφαλείας προτού ένα ελικόπτερο τον σηκώσει ψηλά στον αέρα από την παραλία La Carnera στον Βισκαϊκό Κόλπο.

Μετά την επιτυχημένη διάσωση, ο Bolero φωτογραφήθηκε να ξεκουράζεται ήρεμος σε ένα πράσινο βοσκοτόπι εκεί κοντά, όπως ανέφεραν οι πυροσβέστες στον λογαριασμό τους στο Twitter.

Rescate del toro "Bolero" realizado por el helicoptero de del #SEPA en la playa de Carnera, Ferrero, Gozon. pic.twitter.com/k47GShpDdp — Bomberos de Asturias (@BomberosAstur) April 28, 2021

