Αθλητικά

AEK - Παναθηναϊκός: “Πράσινο” το αθηναϊκό ντέρμπι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με ηγέτη τον Χεζόνια, ο Παναθηναϊκός έφθασε σε μία άνετη επικράτηση.

Η διάρκεια που επέδειξε ο Παναθηναϊκός στο κομμάτι της επίθεσης, έκανε τη διαφορά για τους “πράσινους” στην τελευταία τους αναμέτρηση στην κανονική περίοδο της Basket League.

Το “τριφύλλι”, το οποίο είχε “κλειδώσει” την πρώτη θέση και το απόλυτο πλεονέκτημα της έδρας στα πλέι οφ, επικράτησε με 104-95 της ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ, για την 22η αγωνιστική. Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του με ρεκόρ 20-2, ενώ η “Ένωση”, που είχε εξασφαλίσει την τέταρτη θέση, με 14-8.

Τα εξαιρετικά ποσοστά ευστοχίας (20-33 δίποντα, 15-28 τρίποντα, 19-24 βολές) απλοποίησαν το έργο των “πράσινων”, οι οποίοι ανέβασαν ακόμη περισσότερο τις στροφές της επίθεσης στην τρίτη περίοδο (σταμάτησε στους 36 πόντους), εξασφαλίζοντας μία διαφορά ασφαλείας 16 πόντων (70-86) και μπαίνοντας πρόωρα σε τροχιά νίκης.

Ουσιαστικά το “τριφύλλι” δεν απειλήθηκε σε κανένα σημείο της επανάληψης, έχοντας σε... κέφια τον Μάριο Χεζόνια (22π., 3/4τρ.) και τον Ιωάννη Παπαπέτρου (17π., 4/6τρ.). Από την ΑΕΚ, η οποία στερήθηκε τις υπηρεσίες των Κιθ Λάνγκφορντ και Γιανίκ Μορέιρα, ξεχώρισαν οι Νίκος Γκίκας (18π., 4/4τρ.) και Ντάριλ Μέικο (19π., 3/4τρ.).

Τα δεκάλεπτα: 20-28, 44-50, 70-86, 95-104

ΑΕΚ (Αγγέλου): Μέικον 19, Ματσιούλις 7, Ζήσης 2, Λοτζέσκι 9, Κίνγκσλεϊ 7, Γιάνκοβιτς 10, Κατσίβελης 7, Χρυσικόπουλος 12, Γόντικας 2, Γκίκας 18, Μαυροειδής 2.

Παναθηναϊκός (Κάτας): Παπαγιάννης 13, Μποχωρίδης 6, Παπαπέτρου 17, Γουάιτ 5, Σαντ-Ρος 4, Μακ 11, Όγκαστ, Χεζόνια 22, Κασελάκης 9, Μήτογλου 3, Μπέντιλ 14.

Ειδήσεις σήμερα:

Lockdown - Χαρδαλιάς: Ελεύθερες οι διαδημοτικές μετακινήσεις, παραμένουν τα sms

Pfizer: Χάπι κατά του κορονοϊού ενδεχομένως και μέσα στο 2021

Ισπανία: Εντυπωσιακή διάσωση ταύρου με ελικόπτερο (βίντεο)