Νίκες για play off από Ιωνικό και Περιστέρι

Εκτός play off ο Ηρακλής. Με ήττα απο τον ΠΑΟΚ αποχαιρέτησε το Μεσολόγγι την μεγάλη κατηγορία

Ο Ιωνικός «χαμογέλασε» στην παράταση (77-77κ.α.), «τερματίζοντας» στην όγδοη θέση που οδηγεί στα πλέι οφ της Α1 Ανδρών/Basket League, όπου θα αντιμετωπίσει με μειονέκτημα έδρας τον Παναθηναϊκό. Η ομάδα του Άγγελου Τσίκληρα επικράτησε με 86-85 του Κολοσσού στο κλειστό της Νίκαιας, για την 22η και τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου, με τους φιλοξενούμενους να καταλαμβάνουν την έβδομη θέση, η οποία τους έστειλε με μειονέκτημα έδρας πάνω στο δεύτερο Λαύριο.

Σε μία καθηλωτική στην εξέλιξή της αναμέτρηση, ο Ιωνικός έδειξε να οδεύει εκ του ασφαλούς στη νίκη στην κανονική διάρκεια, όταν προηγήθηκε με 77-69 στο 38΄. Ωστόσο, Άρτις και Ζάρας μάζεψαν τη διαφορά άμεσα για τον Κολοσσό, με τον πρώτο να κερδίζει φάουλ στο τρίποντο στην τελευταία επίθεση και με 3/3 βολές να στέλνει το ματς στην παράταση.

Το ντέρμπι συνεχίστηκε στο επιπλέον πεντάλεπτο, με τον Ιωνικό να εξαργυρώνει την εμπειρία του Μαυροκεφαλίδη και το λέι απ του Πριτζέτ στα τέσσερα δευτερόλεπτα για λήξη, με το οποίο γράφτηκε το τελικό σκορ...

Πρώτος σκόρερ των νικητών ο Βασίλης Τολιόπουλος με 16 πόντους, ενώ από τον Κολοσσό πάλεψαν με όλες τους τις δυνάμεις οι Θοδωρής Ζάρας (24π.), Ντομινίκ Άρτις (18π.) και Κερέμ Καντέρ (14π., 16ρ.).

Τα δεκάλεπτα: 23-16, 41-37, 62-54, 77-77, 86-85 παρ.

"Πέταξε" στα Play off το Περιστέρι

Σε παράσταση για ένα ρόλο μετέτρεψε το Περιστέρι την τελευταία του υποχρέωση στην κανονική περίοδο της Α1 Ανδρών/Basket League. Η ομάδα του Σωτήρη Μανωλόπουλου επικράτησε με 82-65 του Άρη στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου», για την 22η αγωνιστική, «κόβοντας» στους Θεσσαλονικείς τα όνειρα για «διπλό» και πρόκριση στα play off.

Το Περιστέρι ολοκλήρωσε την κανονική περίοδο από την έκτη θέση (11-11) και στην επόμενη φάση θα αντιμετωπίσει με μειονέκτημα έδρας τον Προμηθέα. Οι φιλοξενούμενοι «τερμάτισαν» στην 9η θέση με ρεκόρ 7-15.

Οι «κυανοκίτρινοι» είχαν τον έλεγχο του αγώνα από το πρώτο τζάμπολ, έκλεισαν το ημίχρονο στο +4 (39-35) και «καθάρισαν» τον αγώνα στην επανάληψη, βασιζόμενοι στην αποτελεσματική άμυνά τους, η οποία κράτησε στους 30 πόντους τον Άρη σε αυτό το διάστημα. Οι γηπεδούχοι εξασφάλισαν στο 24΄ μία διαφορά εννέα πόντων (48-39) και δεν κοίταξαν πίσω, απέναντι στους Θεσσαλονικείς που έμειναν από δυνάμεις...

Κορυφαίος των νικητών ο Χόρχε Γκουτιέρεζ με 13 πόντους, ενώ από τον Άρη ξεχώρισε ο Μάριο Λιτλ με 17.

Τα δεκάλεπτα: 20-18, 39-35, 61-50, 82-65

"Ροπαλιά" του Προμηθέα στον Ηρακλή

Είχε την υπεροχή στη μεγαλύτερη διάρκεια του- συνολικά συναρπαστικού ως το φινάλε του- ματς και κατάφερε εν τέλει ο Προμηθέας Πάτρας να πάρει το ροζ φύλλο σήμερα απέναντι στον Ηρακλή. Κέρδισε, στο Ιβανώφειο, για την 22η αγωνιστική της Basket League, με 90-85, χάρις την αποτελεσματικότητα των αδερφών Γκραντ στα τελευταία δευτερόλεπτα και κατέκτησε νίκη γοήτρου με τη λήξη της κανονικής διάρκειας της Α1.

Πάλεψε, έφτασε κοντά στον ποθητό στόχο, το θετικό αποτέλεσμα, αλλά ο «Γηραιός» δεν κατόρθωσε να πραγματοποιήσει το «θέλω» του, τη νίκη που θα του έδινε (με συνδυασμό αποτελεσμάτων) εισιτήριο για τα πλέι οφ.

Πρώτος σκόρερ για τους νικητές ήταν ο Χάρης Γιαννόπουλος (23π., 3 ριμπ., 2 ασ). Με 13 πόντους τελείωσαν την αναμέτρηση οι Τζέριαν και Τζεράι Γκράντ. Οκτώ συνολικά παίκτες χρησιμοποίησε ο Μάκης Γιατράς, μη βάζοντας καθόλου στο παρκέ τον Δημήτρη Αγραβάνη.

Ξεχώρισε περισσότερο για τους Θεσσαλονικείς ο Ντέιβιντ Ιμπανκς (19π., 7 ριμπ., 2 ασ).

Τα δεκάλεπτα: 21-22, 43-43, 64-67, 85-90

Αυλαία με νίκη για το Λαύριο

Με νίκη ολοκλήρωσε το Λαύριο, το οποίο είχε εξασφαλίσει την ιστορική δεύτερη θέση της κατάταξης, την κανονική περίοδο της Α1 Ανδρών/Basket League.

Η ομάδα του Χρήστου Σερέλη υπερασπίστηκε την έδρα του με 81-75, απέναντι στη μαχητικότατη Λάρισα, για την 22η και τελευταία αγωνιστική και πλέον επικεντρώνεται στα πλέι οφ, όπου θα αντιμετωπίσει τον 7ο της κατάταξης, Κολοσσό. Στον αντίποδα, οι φιλοξενούμενοι είχαν «κλειδώσει» την παραμονή τους στην κατηγορία (11η θέση). Μετά από μία δυνατή αναμέτρηση που κρίθηκε στις λεπτομέρειες, το Λαύριο «σώθηκε» στα τελευταία δευτερόλεπτα, αξιοποιώντας το κρύο αίμα του Γκλεν Κόζι από τα 6.75. Ο Αμερικανός γκαρντ, ο οποίος ήταν και ο πρώτος σκόρερ των νικητών με 16 πόντους, πήρε το... όπλο του με το σκορ στο 78-75 και στα 34΄΄ για τη λήξη διαμόρφωσε με «τρίποντη-βόμβα» το τελικό 81-75, «σφραγίζοντας» τη 17η νίκη του Λαυρίου. Από τη Λάρισα ξεχώρισαν οι Γκόρντον και Ρας, οι οποίοι σημείωσαν από 13 πόντους. Τα δεκάλεπτα: 19-19, 40-42, 58-61, 81-75 Έπεσε το Μεσολόγγι Χωρίς να κοπιάσει ο ΠΑΟΚ πέρασε σήμερα νικηφόρα από το Αγρίνιο στο βαθμολογικά αδιάφορο, για αμφότερες τις ομάδες, παιχνίδι, απέναντι στο Μεσολόγγι. Κέρδισε με 84-69, για την 22η - τελευταία- αγωνιστική για την κανονική διάρκεια της Basket League και θα μπει ακόμη πιο ενισχυμένος ψυχολογικά σε διαδικασία προετοιμασίας για τις αναμετρήσεις για τα play off με την ΑΕΚ. Για τους γηπεδούχους ήταν το τελευταίο ματς στη μεγάλη κατηγορία, καθώς είναι η ομάδα που υποβιβάζεται , για τη φετινή σεζόν, στην Α2. Επιθετική πολυφωνία χαρακτήρισε στο παρκέ τους «ασπρόμαυρους» με τους Ελστον Τέρνερ (12π., 4 ριμπ), Ζερμέιν Λοβ (11π.), Δημήτρη Κακλαμανάκη (11π), Σάγκαμπα Κονάτε (10π., 6 ριμπ, 2 ασ., 1κλ). Ξεχώρισε για το Μεσολόγγι ο Μαρκ Λάιονς (14π., 4 ασ.). Τα δεκάλεπτα: 19-22, 36-47, 48-66, 69-84 Ειδήσεις σήμερα: AEK - Παναθηναϊκός: “Πράσινο” το αθηναϊκό ντέρμπι Πέθανε ο Μάικλ Κόλινς “Special Report”: Ο Άνθρωπος του Θεού (εικόνες)