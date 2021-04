Πολιτική

Κυπριακό: Απογοητευμένος ο Αναστασιάδης από την άτυπη διάσκεψη στη Γενεύη

Τι είπε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας στους δημοσιογράφους. Συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις το πρωί της Μεγάλης Πέμπτης.

Μεγάλη απογοήτευση εξέφρασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Κύπρου, Νίκος Αναστασιάδης, για τα όσα η τουρκοκυπριακή πλευρά υπέβαλε γραπτώς στην άτυπη διάσκεψη στη Γενεύη, που συγκάλεσε ο γ.γ. του ΟΗΕ.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, μετά την ολοκλήρωση της ολομέλειας των μερών της άτυπης διάσκεψης στη Γενεύη, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης είπε ότι «παραμένουμε σταθεροί στις θέσεις μας ότι θα πρέπει να υπάρξει σεβασμός στις παραμέτρους των ψηφισμάτων, στις Συμφωνίες Κορυφής, στο έργο που έχει παραχθεί μέχρι σήμερα, στη δήλωση της 25ης Νοεμβρίου του 2019 και βεβαίως στην επιστολή του γ.γ. της 26ης Οκτωβρίου που λέει ότι θα πρέπει να εργαστούμε στη βάση της δουλειάς που έχει παραχθεί μέχρι σήμερα.»

Οι διαβουλεύσεις θα συνεχιστούν το πρωί της Μεγάλης Πέμπτης σε νέα σύνοδο της ολομέλειας.

Σε ερώτηση αν θα διοριστεί η κ. Λουτ ως ειδική αντιπρόσωπος, ο Πρόεδρος είπε ότι «δεν έχει αποφασιστεί αν θα διοριστεί οποιοσδήποτε».

Σε ερώτηση για τις προσδοκίες του, είπε ότι «θα πρέπει να πω ότι είναι με μεγάλη απογοήτευση τα όσα και γραπτώς υπέβαλε ο κ. Τατάρ. Βεβαίως έχω πει στον γ.γ. ότι η δική μας προσπάθεια ήταν η δημιουργία ενός θετικού κλίματος χωρίς προκλήσεις, χωρίς αναφορές σε όσα απαράδεκτα ακούσαμε. Έχω πει επίσης στον γ.γ. ότι θα υποβάλουμε γραπτώς τις δικές μας θέσεις με επιστημονική τεκμηρίωση και όχι μόνο με την πολιτική θεώρηση των πραγμάτων».

