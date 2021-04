Αθλητικά

Παρί Σεν Ζερμέν - Μάνσεστερ Σίτι: “Διπλό” για… τελικό

Η Σίτι έφθασε στη νίκη με ανατροπή και έκανε το πρώτο βήμα για την πρόκριση στον τελικό του Champions League.

Ένα “μαγικό” δεύτερο 45λεπτο ήταν αρκετό για τη Μάντσεστερ Σίτι να φέρει “τούμπα” τον πρώτο ημιτελικό του Champions League με την Παρί Σεν Ζερμέν και να φύγει νικήτρια από το “Παρκ ντε Πρενς” με 2-1.

Πλέον, στη ρεβάνς της ερχόμενης Τρίτης στο “Έτιχαντ” οι “πολίτες” έχουν το απόλυτο προβάδισμα για να “σφραγίσουν” το “εισιτήριο” για τον μεγάλο τελικό του Champions League, στις 29 Μαΐου. Οι Παριζιάνοι είχαν σε πολύ κακό βράδυ τους Μπαπέ και Νεϊμάρ και καλούνται να πετύχουν μία μεγάλη ανατροπή, προκειμένου να βρεθούν αυτοί για δεύτερη σερί σεζόν στον τελικό της διοργάνωσης.

Η ομάδα του Μαουρίτσιο Ποτσετίνο ήταν καλύτερη στα πρώτα 45 λεπτά και προηγήθηκε στο 15ο λεπτό δίκαια, με το πέμπτο γκολ του Μαρκίνιος στις 12 τελευταίες εμφανίσεις του στο Champions League, τέρμα που προήλθε από την ασίστ του Ντι Μαρία. Με αυτήν, ο Αργεντινός έφτασε τις 103 με την φανέλα της Παρί, ισοφαρίζοντας το ρεκόρ που είχε ο Βόσνιος, Σαφέτ Σούσιτς στα εννέα χρόνια που αγωνίστηκε στο γαλλικό συγκρότημα (1982-1991).

Στο δεύτερο μέρος, όμως, η Μάντσεστερ Σίτι ήταν μία εντελώς διαφορετική ομάδα. Έβαλε την μπάλα κάτω, πίεσε την εστία του Νάβας και κατάφερε να ισοφαρίσει στο 65΄ με το τυχερό γκολ του Ντε Μπρόινε (φέρει ευθύνη και ο Κοσταρικανός γκολκίπερ, που αιφνιδιάστηκε μετά τη σέντρα του Βέλγου), το οποίο ήταν το 10ο του τέρμα στο Champions League και έβδομο σε φάση “νοκ άουτ” της διοργάνωσης.

Έξι λεπτά μετά, με απευθείας φάουλ ο Μαχρέζ έδωσε προβάδισμα στους βέβαιους πρωταθλητές Αγγλίας, οι οποίοι στα τελευταία 29 ματς του Champions League έχουν μόλις δύο ήττες, ενώ μετρούν 18 σερί νίκες σε όλες τις διοργανώσεις και 12 νίκες στα πρόσφατα 14 ματς που έδωσαν στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Το έργο της Μάντσεστερ Σίτι έγινε ακόμη πιο εύκολο μετά το 77ο λεπτό και την αποβολή του Γκεγέ για ένα αντιαθλητικό μαρκάρισμα πάνω στον Γκιουντογκάν.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρώτος ημιτελικός μεταξύ της Ρεάλ Μαδρίτης και της Τσέλσι δεν ανέδειξε νικητή, αφού οι δυο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες 1-1 και όλα θα κριθούν στον επαναληπτικό του Λονδίνου.

