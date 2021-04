Κόσμος

Κίνα: Ένοπλη επίθεση σε νηπιαγωγείο - Δύο παιδιά νεκρά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επίθεση - σοκ στην Κίνα. Ένοπλος σκότωσε δύο παιδιά και τραυμάτισε 16.

Άνδρας οπλισμένος με μαχαίρι επιτέθηκε χθες Τετάρτη σε νηπιαγωγείο στην Μπέιλιου, στη νότια Κίνα, σκότωσε δύο παιδιά και τραυμάτισε άλλα δεκαέξι, σύμφωνα με ανακοίνωση των τοπικών αρχών που επικαλείται το επίσημο κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα.

Ο ύποπτος συνελήφθη. Διενεργείται έρευνα για την υπόθεση, κατά τις ίδιες πηγές.

Οι επιθέσεις με μαχαίρια είναι συχνές στην Κίνα, όπου η κατοχή πυροβόλων όπλων ελέγχεται πολύ αυστηρά από τις αρχές.

Το 2018, άνδρας είχε επιτεθεί με μαχαίρι σε σχολείο, είχε σκοτώσει εννιά παιδιά και είχε τραυματίσει άλλα 11 στο βόρειο τμήμα της χώρας. Καταδικάστηκε σε θάνατο.

Κατά το Νέα Κίνα, δεκατέσσερα από τα τραυματισμένα παιδιά χρειάστηκαν ιατρικές φροντίδες. Δύο υποβάλλονται σε χειρουργικές επεμβάσεις.

Ειδήσεις σήμερα:

Ο καιρός την Μεγάλη Πέμπτη: Αραιή συννεφιά και αφρικανική σκόνη

Τηλεργασία: Νέα παράταση με ΚΥΑ

Lockdown: ελεύθερες οι διαδημοτικές μετακινήσεις