Lockdown: ελεύθερες οι διαδημοτικές μετακινήσεις

Παραμένουν τα sms. Τι ισχύει για τις μετακινήσεις από περιφέρεια σε περιφέρεια. Τα μέτρα που ισχύουν για το Πάσχα.

«Ελεύθερες», από σήμερα, οι διαδημοτικές μετακινήσεις, εντός της περιφερειακής ενότητας, καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Παρόλα αυτά, παραμένει -έως την άρση των υπερτοπικών μετακινήσεων, δηλαδή των μετακινήσεων μεταξύ των Περιφερειακών Ενοτήτων- η υποχρέωση αποστολής ειδικού μηνύματος για οποιαδήποτε μετακίνηση, όπως ανακοινώθηκε χθες, από τον υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκο Χαρδαλιά.

Όσον αφορά την Κυριακή του Πάσχα υπάρχει η δυνατότητα συγκέντρωσης δύο οικογενειών έως 9 άτομα σε εσωτερικό χώρο, και έως 12 άτομα αν πρόκειται για υπαίθριο χώρο. Η μετακίνηση θα γίνεται με την υποχρεωτική αποστολή SMS με τον κωδικό 6, ενώ συστήνεται η διενέργεια προηγούμενου οικιακού αυτοδιαγνωστικού τεστ σε όσους συμμετέχουν στις συγκεντρώσεις αυτές.

Ακόμη τις μέρες του Πάσχα ισχύουν τα εξής:

-Μέχρι και την Κυριακή του Πάσχα το χρονικό όριο απαγόρευσης κυκλοφορίας (curfew) είναι από τις 10 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί

Για τις ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας και του Πάσχα, συνεχίζει να ισχύει η αναλογία του ενός ατόμου ανά 25τμ και με όλα τα προβλεπόμενα υγειονομικά μέτρα εντός των ναών, ενώ στους εξωτερικούς χώρους των ναών, η αναλογία αυτή διαμορφώνεται σε ένα άτομο ανά 10τμ, και πάντα με τήρηση των κανόνων υγιεινής.

- Επιπλέον, για όλους τους πιστούς είναι υποχρεωτική η χρήση διπλής μάσκας τόσο σε εσωτερικούς όσο και εξωτερικούς χώρους, ενώ για τους ιερείς, νεωκόρους, ιεροψάλτες και το λοιπό προσωπικό, που βρίσκεται εντός του ναού, είναι υποχρεωτική η διενέργεια τεστ.

- η περιφορά του Επιταφίου θα γίνει μόνο στον προαύλιο χώρο των ναών, χωρίς να ακολουθεί πομπή πιστών, ενώ το προσκύνημα του Επιταφίου θα γίνει εκτός του ναού, και πάντα με την τήρηση όλων των προβλεπόμενων μέτρων.

Ακόμη, ο κ. Χαρδαλιάς γνωστοποίησε ότι, από την Δευτέρα 3 Μαΐου που επαναλειτουργούν τα καταστήματα εστίασης και καφέ, για τη μετακίνηση σε αυτά θα χρησιμοποιείται ο κωδικός 6. Παράλληλα υπενθύμισε ότι από τις 3 Μαΐου επιτρέπεται για όλα τα καταστήματα εστίασης και καφέ η χρήση υπαίθριων και μόνο χωρών, υπό τους όρους που έχουν τεθεί, και μόνο για καθήμενους. Δεν επιτρέπεται καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας και λειτουργίας τους, η μουσική στα καταστήματα αυτά. Τέλος, από τις 3 Μαΐου και για μία εβδομάδα, το πέρας κυκλοφορίας καθορίζεται στις 11 το βράδυ. Τα καταστήματα εστίασης και τα καφέ θα κλείνουν το αργότερο στις 10.45μμ, ενώ κατέστησε σαφές ότι όλοι οι πολίτες θα πρέπει να έχουν επιστρέψει στα σπίτια τους μέχρι τις 11 το βράδυ.

Ωστόσο, , όπως ανέφερε ο κ. Χαρδαλιάς κατά τη χθεσινή ενημέρωση, θα υπάρξουν διευκρινιστικές ανακοινώσεις από τα αρμόδια υπουργεία σε σχέση με τους κωδικούς που θα ανοίξουν και που αφορούν στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος καθώς και για άλλα θέματα που αφορούν στους εργαζομένους σε αυτά.

Ποιες περιοχές εντάσσονται στο «βαθύ κόκκινο» και ποιες «κατεβαίνουν στο «κόκκινο»

Στο επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου (βαθύ κόκκινο) εντάσσονται ο δήμος Ξάνθης και ο δήμος Ιάσμου της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης.

Ακόμη στο επίπεδο αυξημένου κινδύνου (κόκκινο) από το επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου (βαθύ κόκκινο) κατεβαίνουν οι

η Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου, η περιφερειακή ενότητα Αργολίδας, η περιφερειακή ενότητα Κω, ο δήμος Πύδνας- Κολινδρού, ο δήμος Γρεβενών, ο δήμος Καρδίτσας, ο δήμος Σπετσών, ο δήμος Κύθνου.

Παράλληλα, όπως τονίστηκε, τις τελευταίες 7 ημέρες παρατηρείται μείωση του ιικού φορτίου σε 46 από τις συνολικά 74 Περιφερειακές Ενότητες της χώρας, μεταξύ των οποίων και η Περιφέρεια Αττικής, καθώς και οι Περιφερειακές Ενότητας Θεσσαλονίκης, Κοζάνης και Αχαΐας. Επιπλέον, 9 Περιφερειακές Ενότητες παραμένουν σταθερές, ενώ 19 παρουσιάζουν αύξηση πλέον του 5%,. Όπως υπογράμμισε ο κ. Χαρδαλιάς στις περιοχές αυτές χρειάζεται ιδιαίτερη ακόμα προσοχή και είναι οι Περιφερειακές Ενότητες Μήλου, Φλώρινας, Λέσβου, Πάρου, Θήρας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, 'Αρτας, Καλύμνου, Ημαθίας, Φθιώτιδας, Κεφαλληνίας, Εύβοιας, Ξάνθης, Πρέβεζας, Χανίων, Ρεθύμνου, Δράμας και Τρικάλων. Ο κ. Χαρδαλιάς, ειδικά για αυτές τις περιοχές, απηύθυνε ισχυρότατη σύσταση για απαρέγκλιτη συνέχιση της τήρησης των μέτρων, ενώ είπε ότι στο σύνολο της επικράτειας η επιδημιολογική εικόνα βελτιώνεται σταδιακά.

