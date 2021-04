Αθλητικά

Euroleague: έμεινε ζωντανή η Μπάγερν κόντρα στην Αρμάνι

Οι Γερμανοί απέτρεψαν το sweep και τη Μεγάλη Παρασκευή φιλοδοξούν να φέρουν την σειρά στα ίσα.

«Ζωντανή» στη διεκδίκηση της πρόκρισης στο Final 4 της Euroleague, παρέμεινε η Μπάγερν μετά τη νίκη της στο Μόναχο επί της Αρμάνι Μιλάνο και τη μείωση της σειράς των πλέι οφ σε 1-2.

Η ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι δεν επέτρεψε το sweep στους Ιταλούς στο Game 3 και με το τελικό 85-79, έδωσε παράταση στην αγωνία.

Οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν και πάλι στο Μόναχο τη Μεγάλη Παρασκευή (30/4), με τους Γερμανούς να ελπίζουν στην ισοφάριση της σειράς, πριν αυτή επιστρέψει στο Μιλάνο για το καθοριστικό Game 5.

Η άμυνα της πρώτης περιόδου, όταν κράτησε τους Ιταλούς στους 9 πόντους και το επιθετικό ξέσπασμα του Βλάντιμιρ Λούτσιτς στην τρίτη, αποτέλεσαν τα «κλειδιά» της επιτυχίας για τη Μπάγερν Μονάχου, η οποία στο 30΄ βρέθηκε στο +13 (64-51) και διατηρώντας την ψυχραιμία της έφτασε στο τελικό 85-79.

Κορυφαίος των νικητών ο Βλάντιμιρ Λούτσιτς με 27 πόντους, ενώ από την Αρμάνι προσπάθησε ο Μάλκολμ Ντιλέινι με 18.

Τα δεκάλεπτα: 23-19, 39-35, 64-51, 85-79

