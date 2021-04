Κόσμος

Ισπανία – Μεταναστευτικό: εντοπίστηκε πλοιάριο γεμάτο πτώματα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ανάμεσα τους και παιδιά. Βρέθηκαν και τρεις ζωντανοί σε άθλια κατάσταση, στο «πλοίο – φάντασμα». Το πλοιάριο μεταφέρθηκε στην Τενερίφη.

Πλοιάριο που εντοπίστηκε ακυβέρνητο την Τρίτη κοντά στις ακτές ενός από τα Κανάρια νησιά με 24 πτώματα μεταναστών έφθασε χθες βράδυ στην Τενερίφη, ανακοίνωσαν οι αρχές του ισπανικού νησιού, δημοσιοποιώντας νεότερο απολογισμό θυμάτων.

Σωστικό σκάφος ρυμούλκησε το πλεούμενο ως το λιμάνι Λος Κριστιάνος, όπου περίμεναν οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών. «Πυροσβέστες έβγαλαν τα πτώματα, που θα μεταφερθούν σε γραφείο κηδειών», ανέφερε ο Ντομίνγκο Μαρτίν του ισπανικού Ερυθρού Σταυρού.

Οι ισπανικές υπηρεσίες θαλάσσιας διάσωσης είχαν αρχικά κάνει λόγο για 17 νεκρούς. Όμως η καταμέτρηση που έγινε πάνω στο σκάφος αποκάλυψε ότι τα θύματα ήταν 24, ανάμεσά τους δύο παιδιά.

Αεροσκάφος της ισπανικής Πολεμικής Αεροπορίας εντόπισε το πλεούμενο το πρωί της Δευτέρας σε απόσταση 500 χιλιομέτρων νοτιοδυτικά του νησιού Ελ Ιέρο. Στρατιωτικό ελικόπτερο παρέλαβε και διακόμισε τρεις ανθρώπους που βρίσκονταν ακόμη στη ζωή, δύο άνδρες και μια γυναίκα, σε νοσοκομείο στην Τενερίφη.

«Ήταν τόσο αδύναμοι που αναγκαστήκαμε να τους βοηθήσουμε να σηκωθούν και να σταθούν όρθιοι», περιέγραψε ο Χουάν Κάρλος Σεράνο, μέλος του πληρώματος του ελικοπτέρου.

Όλοι οι επιβαίνοντες ήταν μετανάστες από την υποσαχάρια Αφρική. Οι αφίξεις πλεούμενων με μετανάστες στα Κανάρια έχουν πολλαπλασιαστεί από τα τέλη του 2019, όταν οι έλεγχοι στη Μεσόγειο έγιναν αυστηρότεροι.

Την περασμένη χρονιά, 23.023 μετανάστες έφθασαν στο αρχιπέλαγος των Καναρίων Νήσων, αριθμός οκταπλάσιος σε σχέση με το 2019, σύμφωνα με το ισπανικό υπουργείο Εσωτερικών.

«Η φουρτουνιασμένη θάλασσα αυτή την περίοδο του έτους και η μεγάλη απόσταση που πρέπει να διανυθεί (...) κάνουν αυτά τα ταξίδια εξαιρετικά επικίνδυνα», ανέφεραν σε κοινή ανακοίνωσή τους η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες και ο Διεθνής Οργανισμός Mετανάστευσης. «Πλεούμενα μπορεί να πλέουν ακυβέρνητα για ημέρες, με το νερό και τα τρόφιμα να εξαντλούνται».

Η συντομότερη διαδρομή από την Αφρική στα Κανάρια δεν ξεπερνά τα εκατό χιλιόμετρα, είναι όμως ιδιαίτερα επικίνδυνη, εξαιτίας των ισχυρών ρευμάτων. Τα πλεούμενα που μεταφέρουν μετανάστες είναι στις περισσότερες περιπτώσεις υπερφορτωμένα και σε κακή κατάσταση.

Το 2020 τουλάχιστον 1.851 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να φθάσουν στα Κανάρια νησιά, σύμφωνα με τη μη κυβερνητική οργάνωση Caminando Fronteras, η οποία παρακολουθεί συστηματικά τις μεταναστευτικές ροές.

Ειδήσεις σήμερα:

Κίνα: Ένοπλη επίθεση σε νηπιαγωγείο - Δύο παιδιά νεκρά

Euroleague: έμεινε ζωντανή η Μπάγερν κόντρα στην Αρμάνι

Ο καιρός την Μεγάλη Πέμπτη: Αραιή συννεφιά και αφρικανική σκόνη