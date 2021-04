Κοινωνία

Καιρός - Τάσος Αρνιακός: “Μίνι” καύσωνας το Πάσχα (βίντεο)

Πού θα σκαρφαλώσει ο υδράργυρος Κυριακή του Πάσχα. Αναλυτική πρόγνωση από τον Τάσο Αρνιακό.

Ο καιρός την Μεγάλη Πέμπτη και την Μεγάλη Παρασκευή στα κεντρικά και βόρεια θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα νότια αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη, ενώ ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα νότια. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο.

Η άνοδος της θερμοκρασίας αναμένεται να παρουσιάσει κορύφωση τόσο το Μεγάλο Σάββατο όσο και την Κυριακή του Πάσχα.

Δείτε την αναλυτική πρόγνωση από τον Τάσο Αρνιακό:

