Υπόθεση Φουρθιώτη – Γώγος στον ΑΝΤ1: οι πελάτες μου αρνούνται κατηγορηματικά τις κατηγορίες (βίντεο)

Ο συνήγορος δυο εκ των κατηγορουμένων μίλησε για επιλεκτική διαρροή στοιχείων και παραβίαση του τεκμηρίου της αθωότητας.

Ο δικηγόρος δυο εκ των κρατουμένων για την υπόθεση Φουρθιώτη, Κωνσταντίνος Γώγος, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα», επεσήμανε ότι μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχει λάβει αντίγραφο της δικογραφίας κι αυτό αναμένεται να γίνει σήμερα το πρωί, ωστόσο υπάρχει μια επιλεκτική διαρροή των στοιχείων που προσβάλλουν το τεκμήριο της αθωότητας.

Ο κ. Γώγος υπογράμμισε ότι οι πελάτες του αρνούνται κατηγορηματικά τα όσα τους αποδίδονται και το Μεγάλο Σάββατο στην απολογία τους θα αποδείξουν από το στίγμα των κινητών τους ότι δεν βρίσκονταν στα σημεία όπου έγιναν τα περιστατικά για τα οποία κατηγορούνται.

Ο κ. Γώγος τόνισε ότι πρόκειται για μεροκαματιάρηδες σεκιούριτι και διαμαρτυρήθηκε γιατί ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, έχει κάνει ήδη δηλώσεις για το θέμα, λέγοντας ότι θα πρέπει να αφήσουμε ανεπηρέαστη τη Δικαιοσύνη να αποφασίσει.

