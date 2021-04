Κοινωνία

Ρίο: Αυτοκίνητο γλίστρησε και έπεσε στη θάλασσα

Συναγερμός στο Λιμενικό Σώμα. Παρκαρισμένο αυτοκίνητο έκανε... βουτιά στη θάλασσα.

Αυτοκίνητο βρέθηκε στη θάλασσα στην περιοχή Αραχωβίτικα κοντά στο Ρίο.

Στελέχη του Λιμενικού, που έσπευσαν στο σημείο, εντόπισαν το εν λόγω όχημα μέσα στη θάλασσας. Η 37χρονη ιδιοκτήτριά του δήλωσε ότι ενώ είχε το όχημα παρκαρισμένο, άκουσε ένα θόρυβο και στη συνέχεια είδε το αυτοκίνητο στη θάλασσα.

Από το περιστατικό δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση ή τραυματισμός ατόμων, ενώ το όχημα ανελκύθηκε και ρυμουλκήθηκε από ιδιωτική εταιρεία οδικής βοήθειας.

Προανάκριση διενεργείται από το Α’ Λιμενικό Τμήμα Ρίου του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πάτρας.

