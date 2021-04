Οικονομία

100 – 120 δόσεις: τελευταία ευκαιρία για επανένταξη

Δείτε αναλυτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις για την επανένταξη.

Σήμερα κλείνει το «παράθυρο» επανένταξης στις ρυθμίσεις των 100 και 120 δόσεων για όσους τις έχασαν εξαιτίας της πανδημίας.

Οι οφειλέτες μπορούν να ενταχθούν και πάλι στις ρυθμίσεις υποβάλλοντας αίτηση στην εφορία εφόσον πληρούσαν τις αρχικές προϋποθέσεις επανένταξης στις ρυθμίσεις έως το τέλος Δεκεμβρίου 2020, αλλά τότε δεν είχαν προχωρήσει στην υποβολή των προβλεπόμενων αιτήσεων, σύμφωνα με το naftemporiki.gr.

Υπενθυμίζεται ότι οι οφειλέτες που μπορούν να κάνουν αίτηση και να ενταχθούν στις 100 ή 120 δόσεις είναι όσοι :

έχασαν τις ρυθμίσεις των 100 και 120 δόσεων από το Μάρτιο έως και το Νοέμβριο 2020

πλήρωσαν εμπρόθεσμα τη δόση του Δεκεμβρίου 2020 των ρυθμίσεων αυτών

είχαν τακτοποιήσει ή εξοφλήσει με νόμιμο τρόπο τις λοιπές ληξιπρόθεσμες οφειλές τους μέχρι 31-12-2020

είχαν εξοφλήσει όλες σχεδόν τις προ πανδημίας μηνιαίες δόσεις 100 δόσεων ή των 120 δόσεων

έχασαν τον Δεκέμβριο του 2020 την πρώτη ευκαιρία να επανενταχθούν στις ρυθμίσεις τους αυτές, επειδή δεν υπέβαλαν τις σχετικές αιτήσεις μέχρι τις 31-12-2020.

Ως επιλέξιμοι κρίνονται :

οφειλέτες που πληρούσαν τις παραπάνω προϋποθέσεις επανένταξης οι οποίοι όμως υπέβαλαν εκπρόθεσμα την αίτηση επανένταξης, δηλαδή από την 1η-1-2021 και μετά (όχι μέχρι 31-12-2020 όπως προέβλεπαν οι διατάξεις του άρθρου 291 του ν. 4738/2020). Στην περίπτωση αυτή οι οφειλέτες δεν υποχρεούνται να υποβάλουν νέα αίτηση.

οφειλέτες που πληρούσαν τις παραπάνω προϋποθέσεις επανένταξης μέχρι τέλος Δεκεμβρίου 2020, αλλά δεν υπέβαλαν την αίτηση επανένταξης. Οι οφειλέτες αυτοί θα μπορούν να επανενταχθούν εφόσον υποβάλουν τη σχετική αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία (ΔΟΥ ή Ελεγκτικό Κέντρο ή Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης) μέχρι και τις 29-4-2021 (σήμερα) και εφόσον ισχύει γι’ αυτούς και μία από τις παρακάτω προϋποθέσεις:

- η προθεσμία καταβολής τής δόσης Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2021 έχει παραταθεί

- έχουν εξοφλήσει τουλάχιστον τη δόση Ιανουαρίου 2021 και Φεβρουαρίου 2021.

