Κόσμος

Πατριάρχης Αλεξανδρείας: Το αληθινό Πάσχα είναι θυσία, είναι προσφορά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το αναστάσιμο μήνυμα του Πατριάρχη Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής Θεοδώρου.

«Για τον γνήσιο Χριστιανό, η κάθε δυσκολία, ο κάθε πειρασμός ή ασθένεια που επιτρέπει ο Θεός, είναι όχι τροχοπέδη, αλλά εφαλτήριο στον πνευματικό μας αγώνα, εάν τα αντιμετωπίσουμε στο δικό Του Όνομα και υπό το βλέμμα Του», τονίζει, μεταξύ άλλων, ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Θεόδωρος Β΄ στο αναστάσιμο μήνυμά του.

«Το αληθινό Πάσχα είναι η βίωση της Θυσίας του Θεανθρώπου Κυρίου μας Ιησού Χριστού, είναι θυσία, είναι προσφορά, κυρίως του ίδιου μας του εαυτού προς τον άνθρωπο» προσθέτει ο Αλεξανδρινός Προκαθήμενος.

Ολόκληρο το αναστάσιμο μήνυμα του Πατριάρχου Αλεξανδρείας κ.κ. Θεοδώρου για το φετινό Πάσχα έχει ως εξής:

«Το Πάσχα των Ορθοδόξων, το 'Αγιον Πάσχα, η εορτή αυτή η οποία ξεπέρασε σε δύναμη και Χάρη τη Δημιουργία του σύμπαντος κόσμου, το γεγονός που μετέτρεψε το "καλώς λίαν" σε 'Αγιον μια για πάντα, έρχεται και πάλι ως ανάμνηση στην πορεία του βίου μας. Και λέγω ανάμνηση, διότι το Πάσχα, η διάβαση από τον Θάνατο προς τη Ζωή είναι η μόνιμη, η αναφαίρετη, η μόνη αληθινή πραγματικότητα της κάθε στιγμής των Χριστιανών.

Το αληθινό Πάσχα είναι η βίωση της Θυσίας του Θεανθρώπου Κυρίου μας Ιησού Χριστού, είναι θυσία, είναι προσφορά, κυρίως του ίδιου μας του εαυτού προς τον άνθρωπο, την εικόνα του Θεού, και προς όλη την Κτίση με προορισμό τον 'Ακτιστο και Απεριν?ητο Κύριο. Διότι το Πάσχα δεν είναι απλώς μία ιστορική εορτή, μία ενθύμηση ενός ιερού γεγονότος. Το Πάσχα είναι η τελειοποίηση του ανθρώπου.

Πολλοί, παιδιά μου, αυτές τις ημέρες θα σάς μιλήσουν με λόγια θεολογικά, με φιλοσοφικά νοήματα γύρω από το μεγάλο αυτό γεγονός της Αναστάσεως. Ο Πατριάρχης, όμως, της Μεγάλης Πόλεως Αλεξανδρείας, της πόλεως των δεινών φιλοσόφων και ρητόρων, σάς ομιλεί από το περίσσευμα της καρδιάς του και σάς λέγει απερίφραστα: Γιορτάστε και φέτος αληθινό και γνήσιο Πάσχα! Ας μη μάς εμποδίσει προς τούτο ούτε η πανδημία, ούτε η κακία του κόσμου, ούτε ο ατομισμός που τείνει να αλλοιώσει την ανθρώπινη υπόστασή μας. Στον εορτασμό του Πάσχα ας μη σταθεί κανείς και τίποτε εμπόδιο στην κοινωνία μας με το Εσφαγμένο Αρνίο, την Αλήθεια, το Φως, την Οδό και την Ανάστασή μας.

Για τον γνήσιο Χριστιανό, αγαπημένα μου παιδιά, η κάθε δυσκολία, ο κάθε πειρασμός ή ασθένεια, που επιτρέπει ο Θεός, είναι όχι τροχοπέδη, αλλά εφαλτήριο στον πνευματικό μας αγώνα, εάν τα αντιμετωπίσουμε στο δικό Του Όνομα και υπό το βλέμμα Του.

Μόνο στο δικό Του Όνομα όλες αυτές οι αγαθές φυσικές ροπές μεταμορφώνονται σε αρετές και μεταμορφώνουν με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος την κοινωνία μας. Αλλιώς, κάθε αρετολογία, κάθε φιλολογία περί καλού και δικαιωμάτων του ανθρώπου, δίχως Χριστό, παραμένει το πολύ μια απλώς καλή πράξη αλλά όχι αγία πράξη. Αγίους μόνον ο Χριστός της Μιάς, Αγίας, Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας δημιουργεί διά της προοπτικής και ταυτόχρονα του γεγονότος της Αναστάσεως.

Αρετή εν Χριστώ σημαίνει θυσία, σημαίνει προσφορά του εαυτού μας εθελούσια και χωρίς να περιμένουμε αντάλλαγμα. Πιστεύω στον Χριστό και στην Ανάστασή Του σημαίνει εν τη πράξει προσφέρω τον εαυτό μου χωρίς να σκέπτομαι ανταλλάγματα και απολαβές.

Κάνω τον Σταυρό μου και ρίχνομαι στον αγώνα, δίνομαι στον συνάνθρωπο, καίγεται η καρδία μου για όλη τη Δημιουργία, επειδή ακριβώς λατρεύω τον Ίδιο τον Δημιουργό.

Αυτήν την μοναδική και ανεκτίμητη διάσταση, την αληθινή διάσταση της Ορθοδόξου πίστεως, έχουμε ελεηθεί από τον Αναστημένο Κύριο να τη ζούμε καθημερινά εδώ στην Ήπειρο του μέλλοντος, στην Αφρική, στον τιμαλφέστατο Γολγοθά του γένους των ανθρώπων, στον κρανίου τόπο της ματαιοδοξίας και στον κενό Τάφο της ελπίδος. Όλα εδώ στην Αφρική γίνονται καινά! Η Ορθόδοξη Εκκλησία μας, θεμελιωμένη από τον Απόστολο Μάρκο και ακολουθώντας τα βήματά του με ενθουσιασμό και αισιοδοξία, με παλμό αναστάσιμο, περιζώνεται το λέντιον, πάντα πρόθυμη να φασκιώσει τον πόνο, να ραντίσει με έλαιον και οίνον τις πληγές, να ξεπλύνει του Νείλου τα ελώδη με τα Ιορδάνεια ρείθρα, να μετατρέψει τις ερήμους σε οάσεις, να ραντίσει με το Αίμα Εκείνου τις θύρες των καρδιών, να δώσει το Σώμα Του ως τροφή, να ξεδιψάσει τούς πόθους και τις ελπίδες. Η Ορθόδοξη Εκκλησία μας και στην Αφρική διακονεί τον Σταυρό και κηρύττει την Ανάσταση.

Γι' αυτό μένουμε και επιμένουμε να συμπάσχουμε, να θυσιαζόμαστε, να σταυρωνόμαστε, να ζούμε διά του ανθρώπου με τον Θεάνθρωπο. Επιμένουμε και αγωνιζόμαστε να εορτάζουμε το Πάσχα, ως διάβαση από την απελπισία στην ελπίδα, από την δυσκολία στην ελευθερία και στο φως, δίπλα στον ευλογημένο λαό του Κυρίου.

Από την Πόλη της σοφίας του κόσμου τούτου, την Αλεξάνδρεια, σας αποστέλλω το μήνυμα της υπερτάτης Σοφίας του Θεού και αναφωνώ προς όλους:

Χριστός Ανέστη, αδελφοί και τέκνα!

Ανέστη Χριστός και καμμία προσδοκία μας δεν μπορεί να παραμένει νεκρή μέσα μας!

Ας είναι η απέραντη δόξα, η τιμή και η προσκύνηση, στο Όνομά Του!

Με αναστάσιμες ευχές».

Ειδήσεις σήμερα:

Ρίο: Αυτοκίνητο γλίστρησε και έπεσε στη θάλασσα

Υπόθεση Φουρθιώτη – Γώγος στον ΑΝΤ1: οι πελάτες μου αρνούνται κατηγορηματικά τις κατηγορίες (βίντεο)

100 – 120 δόσεις: τελευταία ευκαιρία για επανένταξη