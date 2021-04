Κοινωνία

“Μπλόκο” στα διόδια στον αδερφό του Λιγνάδη, που πήγαινε να τον δει στη φυλακή (βίντεο)

Αστυνομικοί δεν επέτρεψαν στον αδερφό του Δημήτρη Λιγνάδη να περάσει. Τι είπε ο ίδιος στην κάμερα του ΑΝΤ1.

Ο αδερφός του Δημήτρη Λιγνάδη, προσπάθησε το πρωί της Μ. Πέμπτης να περάσει από τον έλεγχο της Τροχαίας στα διόδια της Ελευσίνας, προκειμένου να τον επισκεφθεί στις φυλακές Τριπόλεως.

Ωστόσο, οι αστυνομικοί δεν του επέτρεψαν να περάσει.

«Δεν με αφήνουν να περάσω. Έδειξα την υπεύθυνη δήλωση στο laptop, γιατί θέλω να πάω έγγραφα σε κρατούμενο», δήλωσε ο Γιάννης Λιγνάδης στην κάμερα του ΑΝΤ1.

