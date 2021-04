Κοινωνία

Θεσσαλονίκη: Πυροβολισμοί στα Διαβατά

Άγριο επεισόδιο ανάμεσα σε δύο άτομα, έναν Έλληνα κι έναν Πακιστανό. Ένας τραυματίας.

Επεισόδιο με πυροβολισμό, που είχε σαν αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός ατόμου, σημειώθηκε το βράδυ της Μεγάλης Τετάρτης, στον οικισμό της Αγίας Σοφίας, στα Διαβατά Θεσσαλονίκης.

Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, όλα ξεκίνησαν μετά από καβγά ανάμεσα σε δύο άτομα, έναν Έλληνα κι έναν Πακιστανό -γνωστοί μεταξύ τους- πιθανόν για οικονομικές διαφορές.

Ο πρώτος άρπαξε κυνηγετικό όπλο και πυροβόλησε, με συνέπεια να τραυματίσει 33χρονο, συμπατριώτη του δευτέρου, που πήγε να τους χωρίσει. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας της περιοχής κι έπειτα στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε η αστυνομία που διενεργεί έρευνες.

