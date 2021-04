Κοινωνία

Κορυδαλλος: Έρευνα σε 117 κελιά - Και τι δεν βρήκαν (εικόνες)

Έφοδος των Αρχών σε κελιά στις φυλακές Κορυδαλλού. Τι εντόπισαν.

Απετράπη η εισαγωγή ναρκωτικών στις φυλακές Κορυδαλλού - Κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, μαχαίρια και 15 λίτρα αλκοόλ

Ναρκωτικά προσπάθησαν να περάσουν άγνωστοι, το μεσημέρι της Μεγάλης Τετάρτης, στις φυλακές Κορυδαλλού.

Ειδικότερα, από την εξωτερική φρουρά έγινε αντιληπτό ένα δέμα που έριξαν στην νεκρή ζώνη της πλευράς των προαυλίου κρατουμένων της Α' πτέρυγας.

Σε έρευνα που ακολούθησε στη συσκευασία βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 350 γραμμάρια ναρκωτικών ουσιών, ηρωίνη, κοκαΐνη και κάνναβη, 2 ζυγαριές ακριβείας, 3 κινητά τηλέφωνα και 5 κάρτες sim.

Ακόμη, το βράδυ της Μεγάλης Τετάρτης, σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε από τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους σε 117 κελιά, στο προαύλιο και στους κοινόχρηστους χώρους της Α' πτέρυγας, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 2 αυτοσχέδια μαχαίρια, φαλτσέτα, 15 λίτρα αυτοσχέδιου αλκοολούχου παρασκευάσματος, κινητό τηλέφωνο και 3 καλώδια φόρτισης.

Για τα ευρήματα ενημερώθηκαν άμεσα ο αρμόδιος Εισαγγελέας και η τοπική αστυνομική Αρχή, που διενεργεί σχετική προανάκριση.

Παράλληλα, το περιστατικό διερευνάται και από πειθαρχικής πλευράς.