Κοινωνία

“Angelic Power”: Επαναπατρισμός των Ελλήνων ναυτικών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μετά από 15 μήνες στην Κίνα, πήραν τον δρόμο της επιστροφής στην πατρίδα. Κοινή ανακοίνωση των Υπουργείων Εξωτερικών και Ναυτιλίας.

Μετά από πολύμηνες συντονισμένες πρωτοβουλίες και δράσεις των Υπουργείων Εξωτερικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, οι κινεζικές Αρχές έκαναν αποδεκτά τα ελληνικά αιτήματα και ήδη ταξιδεύουν προς τη χώρα μας οι 6 Έλληνες ναυτικοί και ο τεχνικός επιθεωρητής του υπό ελληνική σημαία πλοίου “Angelic Power”.

Από την πρώτη στιγμή που απαγορεύτηκε από δικαστήριο της Κίνας ο απόπλους του πλοίου, τα Υπουργεία Εξωτερικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κινήθηκαν συντονισμένα προκειμένου να επιτευχθεί η επιστροφή των Ελλήνων ναυτικών, αλλά και να διασφαλιστούν οι συνθήκες διαβίωσης των μελών του πληρώματος, που παρέμειναν στο πλοίο για περισσότερους από 15 μήνες.

Με μέριμνα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και με την ευγενική συνδρομή του Ομίλου Αγγελικούση και του Ιδρύματος Ωνάση, έχουν διασφαλιστεί οι άμεσες ανάγκες σε καύσιμα, τρόφιμα και πόσιμο νερό για τους δύο Έλληνες ναυτικούς που θα παραμείνουν στο πλοίο (Πλοίαρχος και Υποπλοίαρχος), καθώς και για τους 13 ναυτικούς υπηκόους Φιλιππίνων.

Υπενθυμίζεται ότι κατά της διαχειρίστριας εταιρείας του πλοίου έχουν επιβληθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής πρόστιμα που υπερβαίνουν τις 500.000 ευρώ, ενώ ο φάκελος της δικογραφίας έχει υποβληθεί στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Πειραιά.

Στο πλαίσιο αυτό επισημαίνεται ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών, τόσο στην Κεντρική Υπηρεσία στην Αθήνα, όσο και η Ελληνική Πρεσβεία στο Πεκίνο και το Γενικό Προξενείο στην Γκουανγκτσού είχαν ενεργοποιηθεί από την αρχή προκειμένου να προσφέρουν όλη την απαραίτητη αρωγή τους στους ναυτικούς, ευρισκόμενες σε συνεχή επαφή με τις κινεζικές Αρχές. Οι προσπάθειες αυτές συνεχίζονται όσον αφορά τους απομείναντες Έλληνες και Φιλιππινέζους ναυτικούς.

Ο Υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, υπογράμμισε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η περιπέτεια των περισσότερων Ελλήνων ναυτικών έλαβε αίσιο τέλος, χάρη στην άψογη συνεργασία του Υπουργείου Εξωτερικών με το Υπουργείο Ναυτιλίας, ενώ ευχαρίστησε όλους όσοι συνέβαλαν στον επαναπατρισμό τους.

Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Γιάννης Πλακιωτάκης, από την πλευρά του υπογράμμισε τα εξής: «Είναι ημέρα μεγάλης χαράς για τους ναυτικούς μας και τις οικογένειές τους που θα υποδεχτούν τους αγαπημένους τους στην πατρίδα μας. Είναι, ταυτοχρόνως, ημέρα ιδιαίτερης ικανοποίησης για τα Υπουργεία Εξωτερικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που με συνεχείς και συντονισμένες ενέργειες πολλών μηνών, πέτυχαν την αποδέσμευσης τους. Για μια ακόμη φορά, επιβεβαιώνεται ότι η Ελληνική Πολιτεία δρα αποτελεσματικά για την αντιμετώπιση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι ναυτικοί μας οπουδήποτε στον κόσμο. Εύχομαι και πιστεύω ότι σύντομα θα έχουμε ευχάριστα νέα και όσον αφορά τους απομείναντες στο πλοίο Έλληνες και Φιλιππινέζους ναυτικούς, για τους οποίους συνεχίζουμε αδιάκοπα την υποστήριξή τους και την προσπάθεια επαναπατρισμού τους».

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά στη Μάνη

Τουρισμός – Ζαχαράκη στον ΑΝΤ1: χαμηλά ακόμη οι κρατήσεις, αλλά αισιόδοξα τα μηνύματα

100 – 120 δόσεις: τελευταία ευκαιρία για επανένταξη