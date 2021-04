Υγεία - Περιβάλλον

Self test – φαρμακεία: πως θα γίνεται η διανομή τους τις μέρες του Πάσχα

Πόσες μέρες θα είναι κλειστή η πλατφόρμα, αλλά και τι προβλέπεται γενικότερα για τη διάθεση τους στους δικαιούχους.

Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος με ανακοίνωση του, ενημερώνει ότι «για λόγους προστασίας της Δημόσιας Υγείας αλλά και της απρόσκοπτης πρόσβασης των ασθενών στην φαρμακευτική τους αγωγή, η δωρεάν διάθεση των Self tests από τα φαρμακεία θα γίνεται μόνο κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες».

Όπως επισημαίνεται στη συνέχεια, «τα φαρμακεία αδυνατούν να χορηγούν τα αυτοδιαγνωστικά tests κατά την διάρκεια των διημερεύσεων και διανυκτερεύσεων, διότι η λειτουργία τους αφορά την κάλυψη έκτακτων αναγκών των ασθενών.

Η πλατφόρμα διάθεσης των Self tests θα είναι κλειστή κάθε Σάββατο από τις 20:00 έως και Δευτέρα στις 8:00π.μ. Ειδικά για τις ημέρες του Πάσχα, η πλατφόρμα θα μείνει κλειστή από το Μ. Σάββατο στις 20:00 έως και την Τετάρτη 5 Μαΐου στις 8:00π.μ.».

