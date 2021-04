Κοινωνία

ΕΛΑΣ: Μπλόκο σε 168000 κροτίδες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνελήφθη πριν ρίξει στην αγορά εκατοντάδες δυναμιτάκια.

Εκατοντάδες χιλιάδες δυναμιτάκια είχε ένας 64χρονος ο οποίος εντοπίστηκε και συνελήφθη από τις αρχές, στην Κρήτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί αξιοποιώντας κατάλληλα στοιχεία που είχαν σταμάτησαν για έλεγχο τον 64χρονο την ώρα που έμπαινε στο φορτηγάκι.

Κατά την έρευνα οι αρχές βρήκαν στο όχημα 168.000 κροτίδες. Ο 64χρονος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα που του άσκησε ποινικές διώξεις ενώ σήμερα αναμένεται να δικαστεί στο Αυτόφωρο.

Πηγή: cretapost.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά στη Μάνη

Μεγάλη Πέμπτη: Ο Μυστικός Δείπνος και η Σταύρωση

Κρήτη: Προσγείωση θρίλερ στο “Νίκος Καζαντζάκης” (βίντεο)