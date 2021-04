Οικονομία

Πάσχα: Σαρωτικοί έλεγχοι στην αγορά για τις ελληνοποιήσεις προϊόντων

Περίπου 4.500 έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν τις τελευταίες ημέρες. Λιβανός: Στόχος μας η προστασία του καταναλωτή και των ελληνικών προϊόντων.

Σε 4.447 ανέρχονταν οι έλεγχοι που έχουν γίνει από τις 19 Απριλίου μέχρι την Μεγάλη Τρίτη, 27 Απριλίου, στα σύνορα και στην αγορά, από μεικτά κλιμάκια του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, του ΕΦΕΤ, του ΕΛΓΟ της Οικονομικής Αστυνομίας, της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων, του ΣΔΟΕ, της ΓΓ Εμπορίου & Προστασίας του Καταναλωτή και των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειών.

Μέχρι χθες το πρωί είχαν καταγραφεί περί τις 100 παραβάσεις.

Εφέτος οι έλεγχοι έχουν ενταθεί καθώς, όπως έχει δηλώσει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπήλιος Λιβανός, στόχος είναι η προστασία του καταναλωτή και η διάθεση στην αγορά προϊόντων ποιοτικά ελεγμένων. Παράλληλα, επιδιώκεται να ενισχυθούν και να προωθηθούν τα ελληνικά προϊόντα και να προστατευθούν οι παραγωγοί μας από τις ελληνοποιήσεις.

Έλεγχοι γίνονται σε όλες τις πύλες εισόδου της χώρας, σε όλα τα υγειονομικού ενδιαφέροντος σημεία σε ολόκληρη την επικράτεια, αλλά ακόμα και στους δρόμους. Οι έλεγχοι σε super market και αγορές είναι δειγματοληπτικοί. Αλλά στις πύλες εισόδου οι έλεγχοι είναι συνεχείς.

Μάλιστα στον Προμαχώνα, που αποτελεί τη μεγαλύτερη χερσαία πύλη εισόδου της χώρας, έχει εγκατασταθεί για πρώτη φορά κλιμάκιο κτηνιάτρων επί 24ώρου βάσεως με τη συμβολή των ΔΑΟΚ και του ΕΛΓΟ , προκειμένου να γίνεται διασταυρωτικός έλεγχος όλων ανεξαιρέτως των εισερχομένων φορτηγών με ζώα, σφάγια και αυγά και όχι δειγματοληπτικά.

Πώς γίνονται οι έλεγχοι

Υπάρχει πλέον on line σύνδεση των τελωνείων με τις Διευθύνσεις Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας του ΥΠΑΑΤ και γίνεται συνεχής ιχνηλάτηση των εισαγωγών.

Στους ελέγχους διασταυρώνονται:

τα στοιχεία από τους ελέγχους, τόσο στα σημεία εισόδου της χώρας, όσο και στον τόπο προορισμού

οι σφαγές, από το Σύστημα Καταγραφής ΑΡΤΕΜΙΣ του ΕΛΓΟ– ΔΗΜΗΤΡΑ και

τα αποθέματα αμνοεριφίων και αυγών, που τηρούνται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Έτσι παρακολουθείται και ιχνηλατείται η πορεία των εισαγόμενων ζώντων αμνοεριφίων, σφαγίων και αυγών, ώστε να αποτρέπεται η όποια προσπάθεια επιτηδείων να “βαφτίσουν” ξένα προϊόντα ως ελληνικά, παραπλανώντας τον καταναλωτή, αισχροκερδώντας, βλάπτοντας την ελληνική παραγωγή και την εθνική οικονομία.

«Σε καμία περίπτωση δεν τίθεται θέμα αποτροπής των εισαγωγών. Ο καταναλωτής, όμως, έχει δικαίωμα να επιλέγει ό,τι εθνικότητας προϊόν επιθυμεί και να γνωρίζει τι ακριβώς αγοράζει, τι πληρώνει και τι καταναλώνει στο πασχαλινό τραπέζι. Δεν μπορεί ο καταναλωτής να αγοράζει προϊόν τρίτης χώρας ως ελληνικό. Κάθε προϊόν πρέπει να έχει τη σήμανση της χώρας προέλευσης και φυσικά τις ανάλογες τιμές», υπογραμμίζεται σε σχετικό δελτίο Τύπου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

