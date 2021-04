Αθλητικά

Ο Τσιμίκας φεύγει από τη Λίβερπουλ

Στη “πόρτα της εξόδου” από το Άνφιλντ, ο Έλληνας αμυντικός. Ποια ομάδα τον έχει βάλει στο μεταγραφικό στόχαστρο.

Ο Κώστας Τσιμίκας δεν θα είναι στη Λίβερπουλ την επόμενη σεζόν. Σύμφωνα με αγγλικά ΜΜΕ, ο Έλληνας διεθνής μπακ θα είναι στη λίστα των παικτών που αναμένεται να αποχωρήσουν το προσεχές καλοκαίρι από το Άνφιλντ.

Η αποτυχημένη σεζόν των “κόκκινων” τόσο εντός όσο και εκτός συνόρων, εκτιμάται πως μπορεί να φέρει σημαντικές αλλαγές στο ρόστερ εν όψει της επόμενης περιόδου.

Όπως σημειώνει σχετικά η ιστοσελίδα “This is Anfield”, ο Γιούργκεν Κλοπ σκέφτεται να βάλει 15 παίκτες στη λίστα αυτών που θέλει να παραχωρηθούν.

Μια από τις ομάδες που ενδιαφέρονται για την απόκτηση του είναι η Γαλατασαράι.

Ο Τσιμίκας, που μεταγράφηκε το καλοκαίρι από τον Ολυμπιακό στη Λίβερπουλ με 11 εκατ. λίρες, αντιμετώπισε προβλήματα τραυματισμών αλλά και μόλυνσης με COVID-19, που δεν του επέτρεψαν να έχει τις ευκαιρίες που θα ήθελε, έχοντας παίξει συνολικά 135 λεπτά στην Premier League και το Champions League, με 130 από αυτά να ήρθαν στην Ευρώπη και πέντε στην εντός έδρας ήττα από τη Μάντσεστερ Σίτι.

