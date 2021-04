Οικονομία

Εξαδάκτυλος για Εστίαση: γιατί τα καταστήματα θα ανοίξουν χωρίς μουσική

Ο πρόεδρος του ΠΙΣ, εξήγησε τους λόγους για τους οποίου η Επιτροπή των Ειδικών, πρότεινε αυτό το περιοριστικό μέτρο και προειδοποίησε πως «δεν τα έχουμε αφήσει όλα πίσω».

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την επανεκκίνηση της Εστίασης την προσεχή Δευτέρα 3 Μαΐου και ένα από τα μέτρα που συζητήθηκαν είναι η απαγόρευση της μουσικής όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, Αθανάσιος Εξαδάκτυλος, σε συνέντευξη του στο ΟΡΕΝ, εξήγησε τους λόγους για την επιβολή αυτού του μέτρου, η μουσική επιβάλλει μεγαλύτερη ένταση φωνής και προσπάθεια ή επιβάλλει στους ανθρώπους να πλησιάσουν πιο κοντά για να ακουστούν. Δεν έχει να κάνει με τον ήχο.

Δεν θα καταβάλλετε την εξτρά προσπάθεια που θα καταβάλλετε όταν χρειάζεται να μιλήσετε σε ένα χώρο που έχει δυνατή μουσική, η οποία στέλνει τα σταγονίδια σας και μαζί με αυτά τον ιό μακρύτερα από εκεί που τα στέλνει η φυσιολογική ομιλία. Αυτό είναι ο λόγος και κανένας άλλος».

«Το μέτρο προτείνεται. Αν θέλει η Πολιτεία το εφαρμόζει, αν θέλει όχι. Έτσι θα είναι ασφαλέστερη η δραστηριότητα που ανοίγει. Το πρόβλημα δεν είναι πίσω μας, είμαστε σε μία εύθραυστη πορεία βελτίωσης και σταθεροποίησης. Δεν τα έχουμε αφήσει όλα πίσω μας» πρόσθεσε.

