Δημήτρης Μοθωναίος: Αποκαλύπτει οτι ο άθρωπος που τον κακοποίησε, επικοινώνησε μαζί του

Μετά τη συγκλονιστική συνέντευξη στη Φαίη Σκορδά, ο άνθρωπος που τον κακοποιούσε σεξουαλικά αλλά και η συζυγός του, επικοινώνησαν μαζί του.

Πριν από λίγο καιρό ο Δημήτρης Μοθωναίος συγκλόνισε το πανελλήνιο όταν παραχώρησε συνέντευξη στη Φαίη Σκορδά και μίλησε για τις συνεχόμενες σεξουαλικές παρενοχλήσεις που δεχόταν από 6 ετών από κάποιον άντρα του οικογενειακού περιβάλλοντός του.

Ο ο Δημήτρης Μοθωναίος παραχώρησε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο περιοδικό DownTown και τον Τάσο Μπιμπισίδη, όπου, μεταξύ άλλων, εξομολογήθηκε, πως ο άνθρωπος που τον κακοποιούσε σεξουαλικά επικοινώνησε μαζί του μετά την καθηλωτική εξομολόγηση του στο Πρωινό. Το ίδιο έκανε μάλιστα και η σύζυγός του.

Πόσο άλλαξε η ζωή σου μετά από τη συνέντευξη που έδωσες στη Φαίη;

Αισθάνομαι ότι η ζωή μου ξεκινάει από εδώ και πέρα. Ένιωσα ότι έκανα breakthrough στην ψυχανάλυση μέσα σε 20 λεπτά. Ακούστηκε πολύ δυνατά η φωνή μου και επιβεβαιώθηκε ότι τα πράγματα ήταν έτσι όπως τα είχα στο μυαλό μου. Έγινε το απόλυτο κλικ. Φεύγεις από το προσωπικό που σε έχει κάνει να πονέσεις και να υποφέρεις. Η ιστορία μου ειπώθηκε δυνατά, κινητοποιώντας και άλλους ανθρώπους και τελικά είναι σαν να έφυγε από μέσα μου. Δεν αισθάνομαι πια ότι αυτή είναι μια δική μου ιστορία. Ήταν μεγάλη κάθαρση. Και δεν το λέω ναρκισσιστικά. Δεν βγήκα να μιλήσω ξανά για αυτό, κράτησα τις αποστάσεις μου. Για αυτό και η δική μας συνάντηση εδώ, σήμερα, είναι η πρώτη που κάνω μετά από δυόμισι μήνες.

