Οικονομία

Σταμπουλίδης για Εστίαση: πότε θα δοθούν τα χρήματα για την επανεκκίνηση

Ο ΓΓ Εμπορίου και Καταναλωτή είπε ότι η Εστίαση έχει λάβει τη μερίδα του λέοντος από τις Επιστρεπτέες Προκαταβολές. Ποια καταστήματα δε θα ανοίξουν τη Δευτέρα.

Μέσα στο Μάιο θα δοθεί το πακέτο στήριξης για την εστίαση, δήλωσε ο γενικός γραμματέας Εμπορίου και Καταναλωτή, Παναγιώτης Σταμπουλίδης και σημείωσε ότι το πακέτο στήριξης έχει ετοιμαστεί και απομένουν κάποια τεχνικά ζητήματα για να ανοίξει η πλατφόρμα και να ξεκινήσουν γρήγορα οι καταβολές.

«Είναι ένα επιπλέον πακέτο στήριξης, δεν είναι το μόνο πακέτο στήριξης», όπως είπε και πρόσθεσε, «Μιλάμε για ένα πακέτο, επιπλέον, το οποίο σκοπό έχει να βοηθήσει στην επανεκκίνηση των επιχειρήσεων. Είναι με την διαδικασία της επιστρεπτέας προκαταβολής».

Όπως είπε μιλώντας στον ΣΚΑΪ, η εστίαση έχει πάρει την μερίδα του λέοντος όσον αφορά τις επιστρεπτέες προκαταβολές και σχεδόν όλα τα μέτρα τα οποία έχουν εφαρμοστεί και έχουν υλοποιηθεί.

Επίσης υπογράμμισε πως το άνοιγμα της εστίασης δεν αφορά σε μαγαζιά στα κλειστά εμπορικά κέντρα και όπου αλλού υπάρχει εστίαση εντός κλειστού χώρου ( Σταθμοί ΚΤΕΛ, στοές κτλπ).

«Υπάρχει η δυνατότητα για αυτές τις επιχειρήσεις να πραγματοποιούν take away και delivery» πρόσθεσε ο γενικός γραμματέας και είπε πως μέχρι τις 14 Μαΐου θα είναι σε ισχύ αυτό το μέτρο.

