Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Rapid Tests: Πού βρέθηκαν τα περισσότερα κρούσματα τη Μ. Τετάρτη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

135 δράσεις δωρεάν δειγματοληπτικού ελέγχου πραγματοποιήθηκαν σε όλη τη χώρα. Αναλυτικά στοιχεία ανά περιοχή.

Την Μεγάλη Τετάρτη πραγματοποιήθηκαν 134 δράσεις δωρεάν δειγματοληπτικού ελέγχου σε κεντρικά σημεία 59 Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, στις οποίες διενεργήθηκαν 18.667 rapid test και ανευρέθηκαν 289 θετικά (1,55%).

Αναλυτικά στοιχεία ανά περιοχή:

1. ΠΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: Δ. ΔΙΟΝΥΣΟΥ - 209 rapid test με 3 θετικά (1.44%) αφορούν σε 3 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 42 έτη.

2. ΠΕ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ: Δ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ - 506 rapid test με 12 θετικά (2.37%) αφορούν σε 7 άνδρες και 5 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 47 έτη.

3. ΠΕ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ: ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ - 414 rapid test με 21 θετικά (5.07%) αφορούν σε 12 άνδρες και 9 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 38 έτη.

4. ΠΕ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ: ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ - 250 rapid test με 10 θετικά (4%) αφορούν σε 5 άνδρες και 5 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 32.5 έτη.

5. ΠΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ: ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» - 993 rapid test με 13 θετικά (1.31%) αφορούν σε 8 άνδρες και 5 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 33 έτη.

6. ΠΕ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ: Δ. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - 651 rapid test με 10 θετικά (1.54%) αφορούν σε 7 άνδρες και 3 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 53.5 έτη.

7. ΠΕ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ: Δ. ΑΛΙΜΟΥ - 350 rapid test με 6 θετικά (1.71%) αφορούν σε 4 άνδρες και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 49.5 έτη.

8. ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Δ. ΠΕΙΡΑΙΑ - 449 rapid test με 18 θετικά (4.01%) αφορούν σε 6 άνδρες και 12 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 47 έτη.

9. ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΘΗΝΩΝ - 318 rapid test με 4 θετικά (1.26%) αφορούν σε 2 άνδρες και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 55.5 έτη.

10. ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: DRIVE THROUGH ΠΥΛΑΙΑΣ - ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙ - 133 rapid test με 3 θετικά (2.26%) αφορούν σε 2 άνδρες και 1 γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 17 έτη.

11. ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - 259 rapid test με 5 θετικά (1.93%) αφορούν σε 2 άνδρες και 3 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 37 έτη.

12. ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ - 233 rapid test με 5 θετικά (2.15%) αφορούν σε 4 άνδρες και 1 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 45 έτη.

13. ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΝΟΤΙΑ ΠΥΛΗ ΔΕΘ - 471 rapid test με 14 θετικά (2.97%) αφορούν σε 6 άνδρες και 8 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 28 έτη.

14. ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ - 72 rapid test με 1 θετικό (1.39%) αφορά σε 1 γυναίκα 40 ετών.

15. ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ - ΝΕΑ ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ - 180 rapid test με 8 θετικά (4.44%) αφορούν σε 4 άνδρες και 4 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 43.5 έτη.

16. ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΠΑΥΛΟΥ- ΜΕΛΑ - ΠΟΛΙΧΝΗ - 252 rapid test με 8 θετικά (3.17%) αφορούν σε 3 άνδρες και 5 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 58.5 έτη.

17. ΠΕ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ: ΙΔΡΥΜΑ ΤΣΩΝΗ, ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ - 51 αρνητικά rapid test.

18. ΠΕ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ: ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ - 79 αρνητικά rapid test.

19. ΠΕ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ: ΠΛΑΤΕΊΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΊΟΥ - 61 rapid test με 1 θετικό (1.64%) αφορά σε 1 γυναίκα 65 ετών.

20. ΠΕ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ: ΠΛΑΤΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΗ, ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ - 35 αρνητικά rapid test.

21. ΠΕ ΑΝΔΡΟΥ: ΜΠΑΤΣΙ - 19 αρνητικά rapid test.

22. ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ: ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ, ΑΡΓΟΣ - 204 αρνητικά rapid test.

23. ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ: ΒΟΥΤΣΙ - 41 αρνητικά rapid test

24. ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ - 36 rapid test με 1 θετικό (2.78%) αφορά σε 1 γυναίκα 48 ετών.

25. ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ: ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ - 14 αρνητικά rapid test.

26. ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ: ΚΟΝΤΟΒΑΖΑΙΝΑ - 10 αρνητικά rapid test.

27. ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ: ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΡΤΣΙΩΤΗ ΑΣΤΡΟΥΣ - 111 αρνητικά rapid test.

28. ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ: ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΕΤΡΙΝΟΥ - 232 rapid test με 1 θετικό (0.43%) αφορά σε 1 γυναίκα 62 ετών.

29. ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ: Λάδωνας - 16 αρνητικά rapid test.

30. ΠΕ ΑΡΤΑΣ: ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΡΤΑΣ - 190 rapid test με 2 θετικά (1.05%) αφορούν σε 2 άνδρες με διάμεση ηλικία τα 39.5 έτη.

31. ΠΕ ΑΡΤΑΣ: ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ, ΑΡΤΑ - 107 αρνητικά rapid test.

32. ΠΕ ΑΧΑΪΑΣ: ΑΚΡΑΤΑ - 49 rapid test με 1 θετικό (2.04%) αφορά σε 1 άνδρα 46 ετών.

33. ΠΕ ΑΧΑΪΑΣ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΙΑΣ - 298 rapid test με 6 θετικά (2.01%) αφορούν σε 3 άνδρες και 3 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 41 έτη.

34. ΠΕ ΑΧΑΪΑΣ: ΠΛΑΤΕΙΑ ΥΨΗΛΩΝ ΑΛΩΝΙΩΝ, ΑΙΓΙΟ - 126 rapid test με 1 θετικό (0.79%) αφορά σε 1 άνδρα 51 ετών.

35. ΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΘΗΒΑΣ - 148 rapid test με 2 θετικά (1.35%) αφορούν σε 1 άνδρα και 1 γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 44 έτη.

36. ΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ: ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ - 50 rapid test με 4 θετικά (8%) αφορούν σε 2 άνδρες και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 17 έτη.

37. ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ: ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ - 67 αρνητικά rapid test.

38. ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ: ΕΞΕΤΑΣΤΗΡΙΟ ΖΙΑΚΑ - 47 rapid test με 2 θετικά (4.26%) αφορούν σε 2 άνδρες με διάμεση ηλικία τα 56 έτη.

39. ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ: ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ - 90 rapid test με 4 θετικά (4.44%) αφορούν σε 3 άνδρες και 1 γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 38 έτη.

40. ΠΕ ΕΒΡΟΥ: Κέντρο Νεότητας "Φώτης Κοσμάς" - 98 rapid test με 1 θετικό (1.02%) αφορά σε 1 γυναίκα 44 ετών.

41. ΠΕ ΕΒΡΟΥ: ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΑΣΙΟΥ - 85 rapid test με 1 θετικό (1.18%) αφορά σε 1 γυναίκα 20 ετών.

42. ΠΕ ΕΒΡΟΥ: Τυχερό Σουφλίου - 32 αρνητικά rapid test

43. ΠΕ ΕΒΡΟΥ: ΛΙΜΑΝΙ ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ - 5 αρνητικά rapid test.

44. ΠΕ ΕΒΡΟΥ: Νομαρχείο Αλεξανδρούπολης - 54 αρνητικά rapid test.

45. ΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ: DRIVE THROUGH ΠΑΡΚΟ ΒΟΎΡΚΟΥ ΣΤΗ ΧΑΛΚΊΔΑ - 203 rapid test με 2 θετικά (0.99%) αφορούν σε 1 άνδρα και 1 γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 45 έτη.

46. ΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ: ΛΟΥΤΡΆ ΑΙΔΗΨΟΥ - 27 αρνητικά rapid test.

47. ΠΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ: ΓΡΑΝΙΤΣΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ - 113 rapid test με 3 θετικά (2.65%) αφορούν σε 2 άνδρες και 1 γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 65 έτη.

48. ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ: ΙΚΑ - 5 αρνητικά rapid test.

49. ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ: ΛΙΜΑΝΙ - 25 αρνητικά rapid test.

50. ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ: ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΟΛΩΜΟΥ - 98 αρνητικά rapid test.

51. ΠΕ ΗΛΕΙΑΣ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΥΡΓΟΥ - 168 rapid test με 3 θετικά (1.79%) αφορούν σε 1 άνδρα και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 52 έτη.

52. ΠΕ ΗΛΕΙΑΣ: ΑΜΑΛΙΑΔΑ - 180 αρνητικά rapid test.

53. ΠΕ ΗΛΕΙΑΣ: ΖΑΧΑΡΩ - 100 αρνητικά rapid test.

54. ΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ: ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ - 229 rapid test με 1 θετικό (0.44%) αφορά σε 1 άνδρα 71 ετών.

55. ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: Δ. ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ, ΤΕΦΕΛΙ - 94 αρνητικά rapid test.

56. ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ , ΗΡΑΚΛΕΙΟ - 331 rapid test με 8 θετικά (2.42%) αφορούν σε 4 άνδρες και 4 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 27.5 έτη.

57. ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ - 245 rapid test με 1 θετικό (0.41%) αφορά σε 1 άνδρα 29 ετών.

58. ΠΕ ΘΑΣΟΥ: ΛΙΜΕΝΑΡΙΑ - 104 rapid test με 1 θετικό (0.96%) αφορά σε 1 άνδρα 71 ετών.

59. ΠΕ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ: ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ, ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ - 46 αρνητικά rapid test.

60. ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ: DRIVE THROUGH - 60 αρνητικά rapid test

61. ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ: ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΠΥΡΣΙΝΕΛΛΑΣ - 141 rapid test με 2 θετικά (1.42%) αφορούν σε 1 άνδρα και 1 γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 34 έτη.

62. ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΛΕΝΤΖΙΟΥ - 45 αρνητικά rapid test.

63. ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ: ΜΕΤΣΟΒΟ - 10 αρνητικά rapid test.

64. ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ: ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΥΡΡΟΥ - 839 rapid test με 18 θετικά (2.15%) αφορούν σε 4 άνδρες και 14 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 30 έτη.

65. ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ: ΚΑΡΙΑΝΗ ΠΑΓΓΑΙΟΥ - 14 αρνητικά rapid test.

66. ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ: ΟΡΦΑΝΙ ΠΑΓΓΑΙΟΥ - 34 αρνητικά rapid test.

67. PE KABALASQ OFRYNIO KABALAS – 26 αρνητικά rapid test.

68. ΠΕ ΚΑΛΥΜΝΟΥ: ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΜΑΡΑ, ΛΕΡΟΣ - 16 αρνητικά rapid test.

69. ΠΕ ΚΑΛΥΜΝΟΥ: ΠΑΤΜΙΟΝ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΤΜΟΥ - 83 rapid test με 3 θετικά (3.61%) αφορούν σε 3 άνδρες με διάμεση ηλικία τα 69 έτη.

70. ΠΕ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ: ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΑΙΟΚΚΛΗΣΙΟΥ - 36 αρνητικά rapid test.

71. ΠΕ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ: ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΑΣΙΑΣ - 28 αρνητικά rapid test.

72. ΠΕ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - 320 rapid test με 3 θετικά (0.94%) αφορούν σε 1 άνδρα και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 28 έτη.

73. ΠΕ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ: ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΟΡΦΟΒΟΥΝΙΟΥ - 39 αρνητικά rapid test.

74. ΠΕ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ: ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ - 14 αρνητικά rapid test.

75. ΠΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ: ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ - 51 rapid test με 1 θετικό (1.96%) αφορά σε 1 γυναίκα 64 ετών.

76. ΠΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ: Λ. ΚΥΚΝΩΝ - 99 rapid test με 4 θετικά (4.04%) αφορούν σε 2 άνδρες και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 25.5 έτη.

77. ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ - 195 rapid test με 4 θετικά (2.05%) αφορούν σε 1 άνδρα και 3 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 43 έτη.

78. ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΊΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ - 12 αρνητικά rapid test.

79. ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ: ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ, ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ - 82 αρνητικά rapid test.

80. ΠΕ ΚΙΛΚΙΣ: ΠΛΑΤΕΊΑ ΔΗΜΑΡΧΕΊΟΥ - 64 rapid test με 1 θετικό (1.56%) αφορά σε 1 γυναίκα 84 ετών.

81. ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ: ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ - 107 rapid test με 5 θετικά (4.67%) αφορούν σε 3 άνδρες και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 49 έτη.

82. ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ - 53 αρνητικά rapid test.

83. ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ: ΛΟΥΤΡΑΚΙ - 116 αρνητικά rapid test.

84. ΠΕ ΚΩ: ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ - 59 αρνητικά rapid test.

85. ΠΕ ΚΩ: ΕΠΑΡΧΕΙΟ - 109 rapid test με 6 θετικά (5.5%) αφορούν σε 1 άνδρα και 5 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 68 έτη.

86. ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ: ΚΑΠΗ ΣΠΑΡΤΗΣ - 75 rapid test με 1 θετικό (1.33%) αφορά σε 1 γυναίκα 50 ετών.

87. ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ: ΚΤΕΛ - 83 rapid test με 2 θετικά (2.41%) αφορούν σε 1 άνδρα και 1 γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 33 έτη.

88. ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΛΑΡΙΣΑ - 500 rapid test με 3 θετικά (0.6%) αφορούν σε 3 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 54 έτη.

89. ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ: ΑΝΟΙΚΤΗ ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΟΣΕ ΛΑΡΙΣΑΣ - 199 rapid test με 4 θετικά (2.01%) αφορούν σε 3 άνδρες και 1 γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 50 έτη.

90. ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ: ΕΛΑΣΣΟΝΑ - 188 rapid test με 1 θετικό (0.53%) αφορά σε 1 άνδρα 52 ετών.

91. ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ: ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΙΑ - 18 αρνητικά rapid test.

92. ΠΕ ΛΕΣΒΟΥ: ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ - 76 αρνητικά rapid test.

93. ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ: ΚΑΠΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - 45 αρνητικά rapid test.

94. ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ: ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΥΑΣ - 26 αρνητικά rapid test

95. ΠΕ ΛΗΜΝΟΥ DRIVE THROUGH MYRINA - 29 αρνητικά rapid test.

96. ΠΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ: DRIVE THROUGH ΖΑΓΟΡΑ ΠΗΛΙΟΥ - 60 rapid test με 1 θετικό (1.67%) αφορά σε 1 γυναίκα 28 ετών.

97. ΠΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ: DRIVE THROUGH ΜΟΥΡΕΣΙ ΠΗΛΙΟΥ - 56 αρνητικά rapid test

98. ΠΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ: DRIVE THROUGH ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΌ ΣΤΑΔΙΟ ΒΟΛΟΥ - 207 rapid test με 4 θετικά (1.93%) αφορούν σε 2 άνδρες και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 48.5 έτη.

99. ΠΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ: ΑΝΩ ΒΟΛΟΣ - 72 rapid test με 1 θετικό (1.39%) αφορά σε 1 γυναίκα 49 ετών.

100. ΠΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - 479 rapid test με 1 θετικό (0.21%) αφορά σε 1 γυναίκα 51 ετών

101. ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ: ΑΓΟΡΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - 107 αρνητικά rapid test.

102. ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - 198 rapid test με 2 θετικά (1.01%) αφορούν σε 1 άνδρα και 1 γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 60.5 έτη.

103. ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ: ΜΕΓΑΡΟ ΧΟΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - 248 rapid test με 1 θετικό (0.4%) αφορά σε 1 άνδρα 67 ετών.

104. ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ: ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ - 21 αρνητικά rapid test.

105. ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ: ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΞΑΝΘΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ - 156 rapid test με 3 θετικά (1.92%) αφορούν σε 3 άνδρες με διάμεση ηλικία τα 58 έτη.

106. ΠΕ ΠΑΡΟΥ: ΠΛΑΤΕΙΑ ΝΑΟΥΣΑΣ - 41 αρνητικά rapid test.

107. ΠΕ ΠΕΛΛΑΣ: ΔΗΜΑΡΧΕΊΟ ΚΡΎΑΣ ΒΡYΣΗΣ - 52 αρνητικά rapid test.

108. ΠΕ ΠΕΛΛΑΣ: ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ - 70 rapid test με 3 θετικά (4.29%) αφορούν σε 2 άνδρες και 1 γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 32 έτη.

109. ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ: DRIVE THROUGH - ΑΙΓΙΝΙΟ - 83 αρνητικά rapid test.

110. ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ: DRIVE THROUGH – ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ - 104 rapid test με 5 θετικά (4.81%) αφορούν σε 4 άνδρες και 1 γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 42 έτη.

111. ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ: ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΑΡΓΑΣ - 58 αρνητικά rapid test.

112. ΠΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ: ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΕΛΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ - 107 rapid test με 1 θετικό (0.93%) αφορά σε 1 άνδρα 54 ετών.

113. ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ: ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΙΡΗΝΗΣ, ΚΟΜΟΤΗΝΗ - 116 rapid test με 1 θετικό (0.86%) αφορά σε 1 γυναίκα 62 ετών.

114. ΠΕ ΡΟΔΟΥ: ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ - 93 αρνητικά rapid test.

115. ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ: DRIVE THROUGH ΔΗΜΟΤΙΚΌ ΣΤAΔΙΟ - 294 rapid test με 3 θετικά (1.02%) αφορούν σε 2 άνδρες και 1 γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 27 έτη

116. ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ: ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΛΩΤΣΟΤΗΡΑ ΤΡΙΚΑΛΑ - 66 rapid test με 1 θετικό (1.52%) αφορά σε 1 άνδρα 58 ετών.

117. ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - 206 rapid test με 1 θετικό (0.49%) αφορά σε 1 άνδρα 14 ετών.

118. ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ: ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΟΥΒΗΣ ΤΡΙΚΑΛΑ - 67 rapid test με 1 θετικό (1.49%) αφορά σε 1 γυναίκα 34 ετών.

119. ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ: ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΕΝΕΣΙ ΤΡΙΚΑΛΑ - 114 rapid test με 2 θετικά (1.75%) αφορούν σε 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 43 έτη.

120. ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ: ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΛΥΚΟΜΗΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΑ - 49 rapid test με 3 θετικά (6.12%) αφορούν σε 2 άνδρες και 1 γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 77 έτη.

121. ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ: ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΣΠΟΤΙΚΟΥ ΤΡΙΚΑΛΑ - 90 rapid test με 2 θετικά (2.22%) αφορούν σε 2 άνδρες με διάμεση ηλικία τα 15 έτη.

122. ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ: ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΛΟΓΡΙΑΝΗΣ ΤΡΙΚΑΛΑ - 23 αρνητικά rapid test.

123. ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ: ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΡΗΝΗΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΤΡΙΚΑΛΑ - 57 αρνητικά rapid test.

124. ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ: -ΠΑΡΚΟ ΚΟΥΡΣΟΥΜ ΤΖΑΜΙ - 119 rapid test με 1 θετικό (0.84%) αφορά σε 1 άνδρα 47 ετών.

125. ΠΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ: DRIVE THROUGH ΣΤΥΛΙΔΑ - 85 rapid test με 1 θετικό (1.18%) αφορά σε 1 γυναίκα 21 ετών.

126. ΠΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ: DRIVE THROUGH ΜΟΣΧΟΧΩΡΙ – 6 αρνητικά rapid test.

127. ΠΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ: DRIVE THROUGH ΣΤΥΛΙΔΑΣ - 62 αρνητικά rapid test.

128. ΠΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ: ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΛΑΜΙΑΣ - 350 rapid test με 5 θετικά (1.43%) αφορούν σε 3 άνδρες και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 38 έτη,

129. ΠΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ: ΦΛΩΡΙΝΑ - 125 αρνητικά rapid test.

130. ΠΕ ΦΩΚΙΔΑΣ: ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ - 42 αρνητικά rapid test.

131. ΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ: DRIVE THROUGH – ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ - 75 rapid test με 1 θετικό (1.33%) αφορά σε 1 άνδρα 44 ετών.

132. ΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ: ΝΕΑ ΜΟΥΔΙΑΝΙΑ - 46 αρνητικά rapid test.

133. ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ: ΠΛΑΤΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΚΙΣΑΜΟΣ - 285 αρνητικά rapid test.

134. ΠΕ ΧΙΟΥ: ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΟΥΝΑΚΙΟΥ - 164 αρνητικά rapid test.

Ειδήσεις σήμερα:

Κρήτη: Προσγείωση θρίλερ στο “Νίκος Καζαντζάκης” (βίντεο)

Μεγάλη Πέμπτη: Ο Μυστικός Δείπνος και η Σταύρωση

Υπόθεση Φουρθιώτη – Γώγος στον ΑΝΤ1: οι πελάτες μου αρνούνται κατηγορηματικά τις κατηγορίες (βίντεο)