“Η Φάρμα”: Τι θα δούμε το Μεγάλο Σάββατο και την Κυριακή του Πάσχα

Τι θα δούμε στα νέα επεισόδια τουριάλιτι περιπέτειας του ΑΝΤ1.

Την 8η εβδομάδα στη «Φάρμα», οι παίκτες-αγρότες είχαν έντονες, αλλά και χαλαρές στιγμές, συμμαχίες, αλλά και κόντρες.

Ο Σάκης Τανιμανίδης, πάντα παρών και έτοιμος για δράση, έδωσε το σύνθημα για τις δύσκολες δοκιμασίες και διαχειρίστηκε με τον δικό του μοναδικό τρόπο τις μεγάλες και μικρές ανατροπές …

ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΟ Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

Ποιες είναι οι αντιδράσεις των ΑΓΡΟΤΩΝ και ειδικά της ΜΑΡΙΑΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ στην απόφαση της ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΟΛΛΙΔΑ να αποχωρήσει;

Γιατί ο ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗ Σ θεωρεί ότι η ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ δεν τον βοήθησε ως ΥΠΗΡΕΤΗΣ ; Και τι πιστεύει η ίδια γι’ αυτό;

Σ θεωρεί ότι η δεν τον βοήθησε ως ; Και τι πιστεύει η ίδια γι’ αυτό; Γιατί ο ΜΙΧΑΛΗΣ ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ κατευθύνει τους ΑΓΡΟΤΕΣ να ψηφίσουν για ΑΡΧΗΓΟ τον ΣΤΡΑΤΟ ΤΖΩΡΤΖΟΓΛΟΥ , αν η ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΛΛΙΔΑ έχει επιλέξει άντρα για ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΑΡΧΗΓΟ;

κατευθύνει τους ΑΓΡΟΤΕΣ να ψηφίσουν για τον , αν η έχει επιλέξει άντρα για Ποιον ή ποιαν επέλεξε για 1ο υποψήφιο ΑΡΧΗΓΟ η ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΛΛΙΔΑ και ποιον ψήφισαν οι ΑΓΡΟΤΕΣ για 2ο υποψήφιο ΑΡΧΗΓΟ;

ΑΡΧΗΓΟ η ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΛΛΙΔΑ και ποιον ψήφισαν οι ΑΓΡΟΤΕΣ για ΑΡΧΗΓΟ; Γιατί ο ΣΤΡΑΤΟΣ ΤΖΩΡΤΖΟΓΛΟΥ λέει στη ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ότι προσπαθεί να την προστατέψει;

Γιατί ενοχλήθηκε, για ακόμα μια φορά, ο ΒΑΣΙΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ με τον ΜΙΧΑΛΗ ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟ;

Πώς θα αντιδράσουν οι ΑΓΡΟΤΕΣ στην ανακοίνωση του ΕΠΑΘΛΟΥ της νέας ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ; Το κύριο μέρος της ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ είναι να φτιάξουν έναν κομποστοποιητή, να φτιάξουν το δικό τους αλεύρι με πετρόμυλο, να βάψουν αυγά με φυσικό τρόπο (κρεμμυδόφλουδες), να φτιάξουν λαμπάδες από κερί, τσουρέκια και μαγειρίτσα για το βράδυ της Ανάστασης . Το τελευταίο μέρος της ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ είναι να γίνει γενική καθαριότητα.

Το κύριο μέρος της ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ είναι να φτιάξουν έναν κομποστοποιητή, να φτιάξουν το δικό τους αλεύρι με πετρόμυλο, να βάψουν αυγά με φυσικό τρόπο (κρεμμυδόφλουδες), να φτιάξουν λαμπάδες από κερί, τσουρέκια και μαγειρίτσα για το . Το τελευταίο μέρος της ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ είναι να γίνει γενική καθαριότητα. Γιατί κατηγορεί η ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΤΣΟΓΡΕΣΑΚΗ την ΚΑΤΙΑ ΔΕΔΕ ότι έκλεψε στο QUIZ της ΦΑΡΜΑΣ;

της ΦΑΡΜΑΣ; Ποιος πιστεύει ότι η ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ είναι αδύναμη, ότι έχει φτάσει στα όρια της και ότι ήρθε η ώρα να φύγει από τη ΦΑΡΜΑ ;

; Πόσο ανατρεπτική είναι η επιλογή των νέων ΥΠΗΡΕΤΩΝ ; Γιατί δημιουργεί αντιδράσεις;

; Γιατί δημιουργεί αντιδράσεις; Πώς θα γιορτάσουν οι ΑΓΡΟΤΕΣ την ΑΝΑΣΤΑΣΗ και πως την ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ; Ποιο είναι το μήνυμα της Γωγώς Τσαμπά στους ΑΓΡΟΤΕΣ;

και πως την ; Ποιο είναι το μήνυμα της Γωγώς Τσαμπά στους ΑΓΡΟΤΕΣ; Πώς θα αντιδράσουν οι ΑΓΡΟΤΕΣ στα μηνύματα των δικών τους ανθρώπων για το ΠΑΣΧΑ ;

; Γιατί ο ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗΣ και ο ΒΑΣΙΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ξεσπάνε ενάντια στον ΜΙΧΑΛΗ ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟ;

Ποιον θα επιλέξει ο ΑΡΧΗΓΟΣ για 1ο ΜΟΝΟΜΑΧΟ;

Ποιος θα κερδίσει την ΑΣΥΛΙΑ και ποιον θα επιλέξει ο 1ος ΜΟΝΟΜΑΧΟΣ για αντίπαλό του;

και ποιον θα επιλέξει ο για αντίπαλό του; Ποιος θα αποχωρήσει από τη ΦΑΡΜΑ;

«Η Φάρμα», με τον Σάκη Τανιμανίδη, Μ. Σάββατο στις 21:10, και Κυριακή του Πάσχα στις 20:00

