Τι ψιθύρισε στην Kέιτ όταν την είδε στην εκκλησία με το νυφικό, o πρίγκιπας Ουίλιαμ;

Ειδικοί στο να διαβάσουν τα χείλη αποκωδικοποίησαν το ψιθυριστό σχόλιο του πρίγκιπα Χάρι στον αδερφό του.

O βασιλικός γάμος του Πρίγκιπα William με την Kate Middleton ήταν το μεγαλύτερο θέμα της χρονιάς.

Έχοντας χτενίσει τα πλάνα της τελετής, οι lip readers (= ειδικοί στο να διαβάσουν τα χείλη) κατάλαβαν τα πάντα από το ψιθυριστό σχόλιο του πρίγκιπα Harry στον αδερφό του καθώς η Κate Middleton μπήκε στο Αβαείο του Γουέστμινστερ, μέχρι την έκκληση του William για «ένα ακόμη φιλί» στο μπαλκόνι του Μπάκιγχαμ.

Ακολουθούν ορισμένα από τα ευρήματα που ανέφεραν τα “ανυποψίαστα θύματα” εκείνη την εποχή:

«Φαίνεται όμορφη», είπε ο Harry στον γαμπρό, όταν έφτασε η Kate Middleton στο Αβαείο.

