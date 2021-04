Σκοτώθηκε 26χρονος με μηχανή

Κοινωνία

Τραγωδία στην Αργολίδα. Έσβησε νεαρός άντρας στην άσφαλτο. Πώς συνέβη το δυστύχημα.

Τροχαίο δυστύχημα στην Αργολίδα. Νεκρός είναι ένας 26χρονος, ο οποίος προσέκρουσε με τη μοτοσικλέτα του σε ελαιόδεντρο, με αποτέλεσμα να βρει τον θάνατο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, προανάκριση για το τραγικό τροχαίο στην Αργολίδα διενεργεί το αστυνομικό τμήμα Ερμιονίδας.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, η μηχανή που οδηγούσε ο 26χρονος κινείτο στο 21ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Κρανιδίου – Γαλατά.

Ξαφνικά ο νεαρός έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας του, αυτή βγήκε από τον δρόμο και προσέκρουσε σε ελαιόδεντρο, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

