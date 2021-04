Οικονομία

EAB: 700 προσλήψεις δρομολογεί η Κυβέρνηση

Σε πλήρη εξέλιξη είναι το πρόγραμμα ενίσχυσης της ΕΑΒ με προσωπικό.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών:

«Το Υπουργείο Οικονομικών μερίμνησε, ήδη από το 2019, για την άμεση στήριξη της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας (ΕΑΒ) με εξειδικευμένο και κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό (άρθρο 61 ν. 4647/2019), διασφαλίζοντας συνάμα τη διαφάνεια, την αντικειμενικότητα και την αξιοκρατία της διαδικασίας των προσλήψεων μέσω του ΑΣΕΠ.

Σε αυτήν τη βάση, μετά από μια δεκαετή περίοδο συρρίκνωσης του προσωπικού της, η ΕΑΒ έχει ξεκινήσει ένα πρόγραμμα προσλήψεων περίπου 700 νέων εργαζομένων, οι οποίοι είναι απαραίτητοι για την υποστήριξη των εν εξελίξει προγραμμάτων της και την ενίσχυση των επιχειρηματικών της δυνατοτήτων.

Ήδη έχουν προσληφθεί 170 άτομα τεχνικής κατεύθυνσης και προγραμματίζεται η άμεση πρόσληψη άλλων 400 ατόμων.

Επίσης, θα προσληφθούν ακόμη 100 στελέχη, τα οποία θα συμβάλουν στην επιτυχή εκτέλεση του νέου εκπαιδευτικού προγράμματος που έχει αναλάβει η εταιρεία από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Με τις προσλήψεις αυτές, οι οποίες προβλέπεται να ολοκληρωθούν μέσα στο 2021, η ΕΑΒ θα ενδυναμώσει και θα ανανεώσει το ανθρώπινο δυναμικό της, με στόχο την ενίσχυση του ρόλου της ως μιας κρίσιμης αποστολής αεροναυπηγικής εταιρείας».

