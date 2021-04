Οικονομία

Αντικειμενικές αξίες: έρχονται αυξήσεις σε χιλιάδες περιοχές

Δείτε σε ποιες περιοχές αναμένονται αυξήσεις μέχρι και 50%. Πως θα επηρεαστεί ο ΕΝΦΙΑ.

Βόρεια και νότια προάστια της Αθήνας, «χρυσές» περιοχές Airbnb στο κέντρο όπως το Κουκάκι, αλλά και περιοχές στις οποίες οι εμπορικές τιμές ήταν στην πράξη «τσιμπημένες», αλλά η προσαρμογή ήταν «κουτσή» το 2018 για να μην πάρει «φωτιά» ο ΕΝΦΙΑ, βάζουν τώρα ισχυρή υποψηφιότητα για σημαντικές αυξήσεις αντικειμενικών αξιών.

Οι εισηγήσεις των εκτιμητών βρίσκονται πλέον στο συρτάρι του οικονομικού επιτελείου και οι πληροφορίες αναφέρουν πως αφορούν αυξήσεις σε έναν όγκο περιοχών που κυμαίνεται από 6.000 έως 7.000. Για περίπου 3.000-4.000 οι εισηγήσεις αφορούν μειώσεις, ενώ υπάρχουν και 3.000 περιοχές οι οποίες εντάσσονται στο σύστημα για πρώτη φορά.

Για τους τελευταίους, οι επιβαρύνσεις είναι μονόδρομος τόσο σε όρους ΕΝΦΙΑ όσο και σε όρους μεταβιβάσεων και λοιπών φόρων και τελών που υπολογίζονται με βάση τις αντικειμενικές. Μέχρι τώρα η φορολογική επιβάρυνση επί των συγκεκριμένων ακινήτων αντιστοιχούσε σε χωράφια, ενώ στην πράξη πρόκειται για ακίνητα-φιλέτα, τα οποία βρίσκονταν απλώς εκτός του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας τους.

Για τους υπόλοιπους, η εξίσωση παραμένει ανοιχτή. Ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας έχει ανακοινώσει πως φέτος ο ΕΝΦΙΑ δεν μεταβάλλεται για κανέναν. Όσος ήταν ο περυσινός λογαριασμός τόσος θα είναι και ο φετινός, εφόσον δεν έχει μεταβληθεί είτε η περιουσιακή κατάσταση του φορολογούμενου είτε η εισοδηματική, καθιστώντας τον ενδεχομένως δικαιούχο έκπτωσης 50% ή πλήρους απαλλαγής λόγω μείωσης των εισοδημάτων του.

Η αλλαγή των αντικειμενικών αξιών, είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω, δεν σημαίνει αυτομάτως και αντίστοιχη αύξηση ή μείωση του ΕΝΦΙΑ, ο υπολογισμός του οποίου γίνεται σε συνάρτηση με ένα εύρος αντικειμενικής αξίας (π.χ. συντελεστής φόρου 4,5 ευρώ ανά τετραγωνικό για τιμή ζώνης από 1.501 έως 2.000 ευρώ).

Το στοίχημα του ΕΝΦΙΑ θα παιχτεί το 2022, όταν θα φανεί εάν θα υπάρξει δημοσιονομικός χώρος για να προχωρήσει η προ πανδημίας εξαγγελία για νέα μείωση κατά 8% (μετά το 22% του 2019) και πώς θα προσαρμοστούν οι συντελεστές φόρου, ώστε να απορροφηθούν τυχόν επιβαρύνσεις από μεγάλες αυξήσεις αντικειμενικών. Στο τραπέζι έχει πέσει και η πρόταση κατάργησης του συμπληρωματικού φόρου, η οποία παραμένει ως πρόταση ενεργή.

Για τις αντικειμενικές, η συζήτηση είναι διαφορετική. Αφού φιλτραριστούν οι εισηγήσεις σε συνδυασμό με τα στοιχεία που προκύπτουν από το Μητρώο Μεταβιβάσεων Ακινήτων και τις βάσεις δεδομένων από τις τράπεζες και την Τράπεζα της Ελλάδος, με τη συνδρομή ειδικών της αγοράς, οι νέες τιμές αναμένεται να εφαρμοστούν στην πράξη από τις αρχές του 2022.

Με τα σημερινά δεδομένα, δεν μπορούν να αποκλειστούν αυξήσεις ακόμα και πάνω από 50% για περιοχές όπως:

Κουκάκι, Εξάρχεια, Κυψέλη, Κολωνάκι, Πατήσια, Αμπελόκηποι και Παγκράτι, στο κέντρο της Αθήνας

Γλυφάδα, Βούλα, Βουλιαγμένη, Ελληνικό και Πειραιάς, στα νότια

Μαρούσι, Χολαργός, Χαλάνδρι, στα βόρεια

Κορυδαλλός, Αιγάλεω και Περιστέρι, στα δυτικά.

Στο σύστημα εντάσσονται παράλληλα 3.000 περιοχές εκτός αντικειμενικού προσδιορισμού. Πρόκειται για περιοχές και οικισμούς εντός σχεδίου δόμησης αλλά εκτός του «οπτικού πεδίου» της εφορίας. Σε αυτές τις περιοχές, ο καθορισμός της φορολογητέας αξίας γίνεται από τις κατά τόπους Εφορίες βάσει των λεγόμενων συγκριτικών στοιχείων, με αποτέλεσμα πολυτελή ακίνητα ή οικόπεδα-φιλέτα σε τουριστικές περιοχές από τη Μύκονο και τη Σαντορίνη έως την Πάρο και το Πόρτο Χέλι να πληρώνουν φόρους «ψίχουλα».

